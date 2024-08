Stars Nina Dobrev: Ihr Knie verheilt langsam, aber stetig

Nina Dobrev - SHISEIDO Blue Project Beach Clean-Up - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 08:00 Uhr

Nina Dobrev geht es seit ihrem Dirtbike-Unfall „ziemlich gut“, aber sie habe noch einen Weg vor sich.

Die 35-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rollen als Elena Gilbert und Katherine Pierce in ‚The Vampire Diaries‘ bekannt ist, erlitt bei dem Unfall im Mai eine Reihe von Verletzungen, darunter ein gebrochenes Knie sowie Schäden an ihrem Kreuzband und Meniskus. Allerdings überraschte sie ihre Ärzte damit, wie schnell sie nach ihrer Operation Fortschritte bei ihrer Genesung gemacht hat.

Die Schauspielerin sagte gegenüber ‚People‘: „Ich denke, es geht mir ziemlich gut. Die Ärzte waren ziemlich überrascht. Ich bin dem Zeitplan ein wenig voraus, was die Heilung angeht, aber es ist immer noch ein sehr langer Prozess. Ich wusste nicht, dass es neun Monate bis ein Jahr Genesung bedeutete. Ich bin also erst bei einem Monat, vielleicht dreieinhalb. Es liegt also noch ein weiter Weg vor mir. Und oft werden Menschen an diesem Punkt des Heilungsprozesses erneut verletzt, weil sie sich gut fühlen. Und so fangen sie an, normale Dinge zu tun. Also muss ich mich irgendwie daran erinnern, dass ich immer noch heile und noch ein bisschen Zeit vor mir habe.“

Die ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin erzählte ihren 26 Millionen Followern erstmals im Mai von ihrem Unfall, wobei sie ihren Fans aber versicherte, dass es ihr gut gehe. Neben einem Foto von sich in einem Krankenhausbett schrieb sie letzten Monat auf Instagram: „Mir geht es gut, aber es wird ein langer Weg der Genesung vor mir liegen.“