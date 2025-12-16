Stars Noah Schnapp verrät, wann Millie Bobby Brown ihn erstmals bat, Patenonkel ihres Kindes zu werden

Noah Schnapp - Stranger Things - Lucca Comics Games 2025 - Italy 2025 - Virginia Bettoja - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 09:00 Uhr

Noah Schnapp fühlt sich „geehrt“, der Patenonkel der Tochter von Millie Bobby Brown zu sein.

Der 21-jährige Schauspieler hat enthüllt, dass seine ebenfalls 21-jährige ‚Stranger Things‘-Kollegin bereits entschieden hatte, dass er eine wichtige Rolle im Leben ihrer späteren Kinder spielen sollte, als sie noch „kleine Kinder“ waren. Dieses Versprechen hielt sie, nachdem sie kürzlich gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi ein kleines Mädchen adoptiert hatte. Diese Woche sagte Noah in der Sendung ‚The View‘: „Oh, es ist so eine Ehre. Es ist verrückt, weil wir zusammen aufgewachsen sind und viel geredet haben. Als wir noch kleine Kinder waren, meinte sie: ‚Wenn ich einmal ein Kind habe, wirst du ganz sicher der Patenonkel meines Kindes.‘ Dann sind wir erwachsen geworden, sie hat ein Kind bekommen – und jetzt bin ich es tatsächlich.“

Noah stieß im Alter von nur elf Jahren zur Serie und gab zu, dass es ihm schwerfallen wird, sich von seiner „Familie“ bei ‚Stranger Things‘ zu verabschieden, wenn das Finale an Neujahr auf Netflix erscheint. Er sagte: „Ich werde unsere ‚Stranger Things‘-Familie vermissen. Nicht nur die Besetzung, sondern auch die Crew und alle bei Netflix, die daran gearbeitet haben. Es ist irgendwie alles eine Familie. Wir sind miteinander aufgewachsen, und es wird schwer sein, das nicht mehr zu haben.“

Der Schauspieler, der in der Sci-Fi-Horrorserie Will Byers spielt, verriet außerdem, dass er „nervös“ sei, das Finale zu sehen. Er plane jedoch, es gemeinsam mit seinen Co-Stars anzuschauen, darunter Millie, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo und Sadie Sink. Er erklärte: „Ich bin nervös, es zu sehen. Wenn man das gesehen hat, ist es vorbei. Das ist die letzte Episode, die wir jemals zusammen anschauen werden. Es ist so emotional – schon das Lesen war unglaublich, ich kann mir kaum vorstellen, wie es sein wird, es zu sehen.“ Er fügte hinzu, dass sie alle „zusammen als Gruppe sitzen und es ein letztes Mal gemeinsam ansehen“ werden. Abschließend sagte er: „Wir werden wahrscheinlich den Rest des Tages, den Rest des Monats – vermutlich – nur noch weinen.“