Musik Oasis, Mariah Carey, Phil Collins und Shakira führen Nominierungsliste der Rock’n’Roll Hall of Fame 2026 an

Liam and Noel Gallagher - July 2025 - Avalon - Oasis Heaton Park Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 19:00 Uhr

Die Rock and Roll Hall of Fame hat die Nominierten für die Klasse von 2026 bekannt gegeben, darunter Oasis, Mariah Carey, Phil Collins, Shakira und Lauryn Hill.

Auf dem diesjährigen Stimmzettel stehen außerdem Pink, The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, New Edition, Sade, Luther Vandross und Wu-Tang Clan. Die endgültige Liste der aufgenommenen Künstler wird im April bestätigt, ebenso die Preisträger der Kategorien Musical Influence, Musical Excellence und Ahmet Ertegun Award.

Rock-Hall-Vorsitzender John Sykes erklärte, die Nominierten von 2026 spiegelten die fortlaufende Entwicklung des Genres wider. Er sagte: „Diese vielfältige Liste talentierter Nominierter würdigt die sich ständig wandelnden Gesichter und Klänge von Rock’n’Roll und seinen anhaltenden Einfluss auf die Jugendkultur.“ Die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame sei die höchste Auszeichnung der Musik, und man freue sich darauf, die Klasse von 2026 im Herbst zu feiern.

Um sich zu qualifizieren, muss die erste kommerzielle Veröffentlichung eines Künstlers mindestens 25 Jahre zurückliegen, was bedeutet, dass alle diesjährigen Nominierten 2001 oder früher debütierten. Collins ist bereits als Mitglied von Genesis aufgenommen worden, doch dies ist seine erste Nominierung als Solokünstler. Erstmalig nominiert sind Buckley, Etheridge, Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Vandross und Wu-Tang Clan. Carey hofft nach zwei erfolglosen Anläufen in den vergangenen Jahren auf ihre Aufnahme, während Iron Maiden, Joy Division/New Order und Oasis jeweils ihre dritte Nominierung erhielten. The Black Crowes, Billy Idol und Sade sind zum zweiten Mal nominiert.

Die erneute Berücksichtigung von Oasis erfolgt, obwohl Frontmann Liam Gallagher die Hall of Fame wiederholt öffentlich kritisiert hat. Nachdem Oasis im vergangenen Jahr ihre zweite Nominierung erhielten, schrieb Liam auf X: „RNR Hall of fame ist was für W******. F*** die Rock’n’Roll Hall of Fame, sie ist voller BUMBACLARTS.“ Auf die Frage eines Fans, was er tun würde, falls Oasis tatsächlich aufgenommen würden, antwortete er: „Natürlich hingehen und sagen, dass es das beste Ding aller Zeiten ist.“