Film Oh, The Places You’ll Go! Ariana Grande und Josh Gad sind Teil des Ensembles

Bang Showbiz | 16.07.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin wird für das Dr-Seuss-Musical erneut mit Jon M. Chu zusammenarbeiten

Ariana Grande und Josh Gad übernehmen Hauptrollen in dem Dr.-Seuss-Musical ‚Oh, The Places You’ll Go!‘.

Die ‚Wicked‘-Darstellerin arbeitet erneut mit Regisseur Jon M. Chu zusammen, diesmal für die animierte Musical-Adaption von Dr. Seuss’ letztem veröffentlichten Buch ‚Oh, The Places You’ll Go!‘, das 1990 erschien, kurz vor dem Tod des Autors im Alter von 87 Jahren. Chu wird den Berichten zufolge gemeinsam mit Jill Culton Regie führen. Das Projekt entsteht unter dem Dach von ‚Warner Bros. Pictures Animation‘, die den Cast am Dienstag (15. Juli) auf Instagram vorstellten – mit Studiobildern von Grande und Gad. Die beiden werden die Hauptrollen in der englischen Synchronfassung sprechen. Details zu ihren Figuren oder zur Handlung sind allerdings noch nicht bekannt. Wer in der deutschsprachigen Version am Mikro stehen wird, ist ebenfalls noch unter Verschluss. Die Geschichte dreht sich um einen jungen Protagonisten mit Abenteuerherz, der die Höhen und Tiefen des Lebens entdeckt.

Das Drehbuch für den Film stammt von Rob Lieber. An der Produktion sind ‚Dr. Seuss Enterprises‘ sowie ‚Bad Robot‘ beteiligt. Für die Musik zeichnen sich Benj Pasek und Justin Paul verantwortlich, die neue Originalsongs für den Film verfassen werden. Kinostart (inklusive IMAX-Version) ist für den 17. März 2028 geplant. Regisseur Chu bringt zuvor noch ‚Wicked: For Good‘ in die Kinos. Der zweite Teil des ‚Wicked‘-Duos erscheint im November 2025 und zeigt Grande erneut in der Rolle der Glinda. Obwohl die Sängerin als Popstar riesigen Erfolg feierte – nach einer Karriere im Fernsehen – verriet Ariana kürzlich, dass sie nach dem Erfolg von ‚Wicked‘ gerne weiter im Filmbereich arbeiten möchte. Gegenüber ‚ScreenDaily‘ sagte sie: „Ich würde sehr gerne noch länger in dieser Welt existieren. Ich liebe es, Charaktere zu finden, mit denen sich Menschen gesehen und menschlich fühlen. Ich möchte diesen Weg weitergehen.“