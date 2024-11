Stars Oliver Pocher: Auf der Suche nach dem Richtigen für seine Ex

12.11.2024

Sandy Meyer-Wölden ist wieder Single. Ihr Ex-Ehemann will sie jetzt unter die Haube bringen.

Oliver Pocher unterstützt seine Ex bei der Partnersuche.

Mit seiner ersten Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden versteht sich der Komiker bekanntermaßen blendend. Gemeinsam produziert das Ex-Paar den Podcast ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘, in dem Olli und Sandy regelmäßig aus dem Alltag ihrer Patchwork-Familie berichten. Auch die neue Beziehung der fünffachen Mutter thematisierten die beiden vor kurzem. „Ich finde es auch nicht toll, dass du jetzt auf den roten Teppich mit deinem aktuellen Freund gehst. Das finde ich genauso unnötig, aber du machst halt dein Ding“, kritisierte der TV-Star das Model damals für die frühen öffentlichen Auftritte mit seinem neuen Partner.

Womöglich hätte Sandy auf ihren guten Freund hören sollen, denn wie sie jetzt in den sozialen Netzwerken bekannt gab, ist ihre neue Liebe schon wieder passé. „Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt und auch wenn es mir schwerfällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen“, schrieb sie auf Instagram. Statt rechthaberisch Salz in die Wunde zu streuen, nahm Olli den Post zum Anlass, eine Verkupplungsaktion für Sandy zu starten. Neben eine Reihe von Fotos, die die beiden in verschiedenen Situationen zeigen, schrieb er in seinen Storys: „Jungs, sie ist wieder auf dem Markt. Man kann mit ihr feiern. Sie war schon schwanger. Man kann mit ihr arbeiten… und sie sieht zum Niederknien aus.“ Zum letzten Bild, auf dem der Comedian gemeinsam mit Sandy und seiner zweiten Ex-Ehefrau Amira zu sehen ist, schreibt er scherzhaft: „Patchwork-Familie gibt’s obendrauf! Schreiben Sie ihr… Gerne auch beiden!“