Stars Oliver Pocher: Gibt es ein Liebes-Comeback mit Amira?

Bang Showbiz | 31.12.2024, 14:00 Uhr

Sind Oliver Pocher und seine Ex-Frau Amira wieder ein Paar? In Paris sorgte der Comedian für Aufsehen, als er innige Fotos mit Amira in seiner Instagram-Story teilte. Auf den Bildern stehen die beiden vor dem Eiffelturm, und Oliver gibt ihr sogar einen Kuss auf die Wange. Fans spekulieren nun über ein mögliches Liebes-Comeback. Doch die Antwort fällt nüchtern aus: Die Fotos sind nicht aktuell. Offenbar erinnert sich Oliver nostalgisch an gemeinsame Momente – oder macht sich schlicht einen Spaß daraus, wie er es oft tut.

Tatsächlich befinden sich Oliver und Amira, die aktuell ‚Taff‘-Moderator Christian Düren datet, derzeit beide in Paris, allerdings nicht gemeinsam. Zusätzlich ist auch seine andere Ex-Frau, Alessandra Meyer-Wölden, in der Stadt und genießt das Partyleben. Oliver scherzte dazu in seiner Story, dass er mit beiden Frauen und den jeweiligen Kindern in der Vergangenheit Zeit in Paris verbracht hat: „Immer schön hier mit der Familie.“ Er plant, auch Silvester dort zu feiern. Ob er den Jahreswechsel mit Amira, Alessandra oder jemand ganz anderem verbringt, bleibt aber sein Geheimnis. Die nostalgischen Posts sorgen aber zumindest bei seinen Fans für reichlich Gesprächsstoff.