Stars Oliver Pocher überrascht mit versöhnlichen Worten an Christian Düren

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 14:00 Uhr

Der Comedian will Frieden mit dem neuen Partner seiner Ex-Frau Amira Aly schließen.

Oliver Pocher hat Christian Düren ein Friedensangebot gemacht.

Vor wenigen Wochen wurde Pochers Ex-Frau Amira Aly zum dritten Mal Mutter. Zusammen mit Düren begrüßte sie eine Tochter auf der Welt. Damit haben ihre zwei Söhne, die aus der Ehe mit Pocher stammen, eine Halbschwester bekommen. Die neue Familiensituation scheint den Comedian sehr zu beschäftigen. Bei einer Live-Aufzeichnung seines Podcasts ‚Patchwork Boys‘ in Hannover wandte er sich nun mit versöhnlichen Worten an Düren.

Während der Veranstaltung sprach Pocher mit Pietro Lombardi über den Geburtstag seines älteren Sohnes, der vergangene Woche sieben Jahre alt wurde. Gefeiert wurde mit einer Fußballparty in der ‚Straßenkicker Base‘ von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski. „Amira hat dann eine Fußballtorte gebacken, was sie dann immer macht. Und die Kleine wurde dann abgeliefert von Christian“, erzählte Pocher. „Dann habe ich gesagt: ‚Komm doch rein!‘ Weil es hat draußen in Strömen geregnet. Und dann mit einem kleinen Kind.“

Anschließend unterbreitete er Düren öffentlich ein Versöhnungsangebot. „Meine Hand ist ausgestreckt. Es ist in Ordnung“, erklärte der 48-Jährige vor dem Publikum. Vor allem im Interesse der Kinder wolle Pocher einen normalen Umgang miteinander ermöglichen. Über seine Söhne fügte er hinzu: „Die haben jetzt ein Geschwisterchen. Das werden sie ihr Leben lang haben und da haben sie mit zu tun. Und das ist jetzt ein Teil der Familie. Alles gut.“ Die versöhnlichen Töne kommen durchaus überraschend. Bisher war das Verhältnis zwischen Pocher und Düren von öffentlichen Auseinandersetzungen geprägt. Der fünffache Vater hatte im vergangenen November sogar eine Unterlassungsklage gegen Düren eingereicht, die später vom Landgericht Köln abgewiesen wurde.