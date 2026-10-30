Stars Oliver Pocher äußert sich zu Amiras Baby: ‚Das ist schon emotional‘

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 14:00 Uhr

Der Comedian spricht über das neueste Mitglied in seiner Patchwork-Familie.

Oliver Pocher hat Einblicke in seine Gefühle nach der Geburt von Amira Alys Tochter gegeben.

Vor wenigen Tagen gab die Moderatorin süße Neuigkeiten bekannt: Sie ist zum dritten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner Christian Düren begrüßte sie ein Mädchen auf der Welt. Auf Instagram teilte die 34-Jährige das Foto einer winzigen Babyhand und schwärmte: „Wunder Nummer drei.“ Aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne.

In seinem Podcast ‚Patchwork Boys‘, den er gemeinsam mit Pietro Lombardi moderiert, sprach der Comedian nun ausführlich über die neue Familiensituation. Die Geburt habe bei ihm Erinnerungen an die gemeinsamen Erlebnisse mit Amira geweckt. Schließlich sei er bei der Entbindung seiner beiden Söhne noch selbst an ihrer Seite gewesen. Diesmal habe er die Situation aus einer anderen Perspektive erlebt. „Du weißt ja selber, wie es war im Krankenhaus, du bist diesmal aber nicht dabei“, erklärte Pocher im Gespräch mit Lombardi.

Besonders die Erinnerungen an die damalige gemeinsame Zeit hätten ihn beschäftigt. Gleichzeitig sei ihm bewusst gewesen, dass nun Christian Düren diesen besonderen Moment mit Amira erlebte. „Du weißt, da ist jetzt jemand anderes. Das ist schon emotional“, räumte der 48-Jährige ein. Viele Leute hätten ihn gefragt, wie er mit den neuen Entwicklungen umgehe. „Dadurch, dass ich ja auch viel unterwegs bin, hast du nicht die Zeit, dass du komplett dasitzt und reflektierst“, merkte Pocher an. Dennoch lasse ihn das Geschehen nicht unberührt.

Auch das Verhältnis zum neuen Partner seiner Ex-Frau kam zur Sprache. Pocher erklärte, dass sich beide derzeit eher aus dem Weg gingen: „Es ist so – das beruht ja durchaus auf Gegenseitigkeit –, dass man ein bisschen einen Bogen um sich macht.“ In Zukunft werde man sehen, „wo die Reise hingeht“. Lombardi riet seinem Podcast-Kumpel, „eine Lösung“ mit Amiras neuem Partner zu finden: „Dass ihr keine besten Freunde werdet – klar. Aber es wird immer mal Gespräche geben, auf welche Art auch immer.“