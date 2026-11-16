Stars Pietro Lombardi verrät, was ihm der DSDS-Sieg gebracht hat

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi verrät, was ihm der DSDS-Sieg gebracht hat.

Der Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ gilt für viele Nachwuchssänger als große Chance auf eine Musikkarriere.

RTL lockt die Teilnehmer mit 100.000 Euro Preisgeld und einem Plattenvertrag. Doch wie viel von der versprochenen Summe tatsächlich beim Gewinner ankommt und was danach passiert, weiß Pietro Lombardi aus eigener Erfahrung. Der Sänger gewann die Castingshow 2011 und blickt heute deutlich nüchterner auf den Erfolg zurück.

Im Podcast von Tim Gabel sprach der 34-Jährige darüber, was vom Preisgeld nach Abzügen übrig bleibt. „Du gewinnst dann 100.000 Euro Preisgeld, davon geht die Steuer weg, davon geht Management weg. Du hast so 20.000, 30.000“, rechnete Lombardi vor. Eine Summe, die zwar durchaus beachtlich sei, aber noch lange keine finanzielle Grundlage für eine langfristige Karriere im Musikgeschäft bilde.

Lombardi kennt beide Seiten des Erfolgs. Direkt nach seinem Triumph bei DSDS sei es für ihn zunächst steil bergauf gegangen. „Im ersten Jahr habe ich mehrere Millionen verdient“, berichtete er. Doch der Höhenflug hielt offenbar nicht lange an. Das grundsätzliche Problem einer Karriere, die mit einem großen TV-Erfolg beginnt, sieht Lombardi im enormen Erwartungsdruck. Wer durch eine Castingshow schlagartig bekannt werde, starte praktisch schon auf dem Gipfel. Danach werde es schwierig, dieses Niveau zu halten. „Du kannst nur fallen und dann bin ich extrem gefallen. Aber richtig“, sagte der Sänger im Gespräch mit Gabel.

Auch die Entwicklung anderer DSDS-Gewinner beschäftigt ihn. Während seiner Zeit als Juror saß Lombardi viermal am Jury-Pult der RTL-Show. Die Kandidaten, die unter seiner Mitwirkung den Wettbewerb für sich entschieden, hätten seiner Beobachtung nach nicht dauerhaft im Musikgeschäft Fuß fassen können. „Alle DSDS-Gewinner, die ich gemacht habe als Juror, die arbeiten heute alle wieder normal“, erklärte er. Das mache ihn traurig. Seine Einschätzung fällt entsprechend ernüchternd aus: „Es ist schwer, in der heutigen Zeit einen neuen Star zu machen. Damals ging es, heute ist es unmöglich.“

Unterdessen bereitet RTL bereits die nächste Staffel vor. Die Castings laufen, die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2027 geplant. Wie in der vergangenen Runde sollen Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido in der Jury sitzen. Ob sich unter den neuen Bewerbern ein Talent findet, das langfristig erfolgreich bleibt, wird sich zeigen.