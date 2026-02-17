Film Olivia Colman findet neue Inspiration bei ‚Jimpa‘

Bang Showbiz | 17.02.2026, 09:00 Uhr

Olivia Colman hat während der Dreharbeiten zu ‚Jimpa‘ ihre Liebe zur Schauspielerei wiederentdeckt.

Die Oscar-Preisträgerin hatte nach einem Konflikt mit einem Regisseur etwas von ihrer Leidenschaft für das Filmemachen verloren – doch während der Dreharbeiten zu ‚Jimpa‘, einem Drama, das von Sophie Hyde koproduziert und inszeniert wurde, hat Colman ihre Liebe zur Schauspielerei wiederentdeckt.

Die 52-jährige Olivia erzählte ‚Variety‘: „Ich hatte gerade einen Job gemacht, bei dem ich mich mit dem Regisseur überhaupt nicht verstanden habe, was für mich ziemlich ungewöhnlich ist. Das hat mich dazu gebracht zu sagen: ‚Ich will das nicht machen.‘ Dann sagte mein Agent: ‚Ich glaube, Sophie wird dir wirklich gefallen. Du wirst Sophies Arbeitsweise lieben.'“

‚Jimpa‘ hat Colman geholfen, ihre Liebe zur Schauspielerei wiederzuentdecken. „Ich bekam Freiheit. Es war ein so kreativer Prozess. Es war das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade gemacht hatte, wo ich irgendwie wie eine Wandrequisite benutzt wurde und mir gesagt wurde: ‚Kinn ein bisschen hoch, Kinn ein bisschen runter.‘ Wissen Sie, das ist keine Schauspielerei. Das ist keine Arbeit, die mir Spaß macht. Und Sophie war das absolute Gegenteil davon“,so die Darstellerin.

Und Colman gibt zu, dass sie eigentlich lieber privat schauspielern würde. Sie erklärte: „Das klingt alles sehr prätentiös. Immer wenn man darüber spricht, wie man es macht oder wie man es nicht macht oder was auch immer … klingt das unerträglich. Ich mache es einfach gerne, und im Idealfall würde ich es gerne machen, ohne dass mir jemals jemand zusieht. Aber ich weiß, dass das nicht möglich ist.“