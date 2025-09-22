Film Olivia Cooke schämt sich für Sex- und Nacktszenen

Olivia Cooke - November 2019 - Famous - Glamour Women of the Year Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin kann sich nur schwer mit dem Gedanken anfreunden, vor der Kamera die Hüllen fallen zu lassen.

Olivia Cooke empfindet Sex- und Nacktszenen als „beschämend“ und zutiefst peinlich.

Die 31-jährige Schauspielerin hat sich zuletzt für ihre Rolle in ‚The Girlfriend‘ ausgezogen, in der Amazon-Prime-Video-Produktion spielt sie an der Seite von Robin Wright in einem psychologischen Thriller. Nun verriet sie jedoch, dass sie sowohl mit den praktischen als auch mit den emotionalen Herausforderungen solcher Szenen oft zu kämpfen hat und ihr Herz jedes Mal schwer wird, wenn sie intime Momente im Drehbuch entdeckt. Sie sagte gegenüber ‚The Sun‘: „Es ist seltsam, nicht wahr? Es ist ein seltsamer Teil des Jobs. Man sieht es im Plan auftauchen und denkt sich: Jesus Christus! Aus irgendeinem Grund ist das alles passiert, seit ich 30 geworden bin. Es passiert ziemlich oft… es passiert die ganze Zeit. Meine Karriere im Moment ist wie die Demütigung von Olivia Cooke.“

Schon die Vorbereitung sei oft unangenehm. Cooke erklärte: „Man muss diese Intimitätskleidung tragen – eine Art Nacktbedeckung – die im Grunde wie ein kleines Stück Stoff mit einem Silikonpolster darin ist, das man an sich selbst festkleben muss. Und es ist wirklich schwer, weil es klebrig ist, sich verdreht und der Klebstoff zusammenklebt, sodass es schwer anzulegen ist.“ Hilfe fand sie bei ihrer Garderobiere Alexandra Bland, die Cooke schlicht und einfach in den Schritt griff, um ihr das ungewöhnliche Kleidungsstück anzulegen.

In ‚The Girlfriend‘ verkörpert Olivia die glamouröse Maklerin Cherry, die eine Beziehung mit Medizinstudent Daniel (Laurie Davidson) beginnt. Robin Wright spielt dessen kontrollierende Mutter Laura. Schon in der ersten Episode kommt es zu einer Sexszene zwischen Cherry und Daniel – nur Minuten nach ihrem Kennenlernen – und später werden die beiden bei einem weiteren intimen Moment von Laura überrascht. Cooke ist bereits durch ihre Rolle der Alicent Hightower in ‚House of the Dragon‘ und Auftritte in ‚Bates Motel‘ sowie ‚Ready Player One‘ bekannt. Im Podcast ‚Reign With Josh Smith‘ blickte sie auf ihren Weg zurück: „Ich bin in einem ehemaligen Sozialwohnhaus aufgewachsen und kannte niemanden in dieser Branche. Das war für mich überhaupt nicht vorherbestimmt. Ich hatte große Träume, aber ich dachte nie, dass sie Wirklichkeit werden würden. Und dann haben mich die Träume tatsächlich gefunden, und ich war wirklich überwältigt von dem, was passiert ist.“