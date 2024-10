Stars Olivia Munn: So schwer hat sie es als Mama von zwei kleinen Kindern

Olivia Munn Instagram Story October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 10:37 Uhr

Die Moderatorin ist seit wenigen Wochen Mutter von zwei Kindern und enthüllt, wie sehr die Rolle an ihr zehrt.

Olivia Munn gesteht, dass es „nichts für schwache Nerven“ ist, gleichzeitig für ein Neugeborenes und ein Kleinkind zu sorgen.

Die US-Schauspielerin ist seit drei Wochen Mama der kleinen Méi. Mit ihrem Ehemann John Mulaney hat sie außerdem den zweijährigen Malcolm. Nun gibt die 44-Jährigen ihren Fans einen Einblick, wie anstrengend es ist, zwei kleine Kinder zu erziehen.

In ihrer Instagram-Story postete Olivia ein Bild von sich, auf dem sie müde und nachdenklich aussieht. „Das ist der Beweis dafür, dass ich die letzte Nacht überstanden habe. Ein Kleinkind und ein Neugeborenes zur gleichen Zeit zu haben ist nichts für schwache Nerven“, schrieb sie dazu.

Die Moderatorin teilte außerdem ihre Google-Suche nach „Warum bleiben Neugeborene immer wach?“, bei der sie erfuhr, dass Babys den Unterschied zwischen Tag und Nacht nicht kennen. Neben dem Screenshot witzelte sie: „Ich hoffe, ihr habt alle eine tolle Nacht.“

Die ‚The Newsroom‘-Darstellerin wurde dank einer Leihmutter zum zweiten Mal Mama. Auf Instagram kündigte sie im vergangenen Monat die Geburt ihrer Tochter an. „Méi June Mulaney kam am 14. September 2024, dem Jahr des Drachens, auf die Welt. Ich hatte so viele tiefe Gefühle, weil ich nicht in der Lage war, meine Tochter auszutragen“, enthüllte Olivia. „Als ich unsere Leihmutter zum ersten Mal traf, sprachen wir von Mutter zu Mutter. Sie zeigte mir so viel Gnade und Verständnis, dass ich wusste, dass ich einen echten Engel gefunden hatte. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, dass sie unser Baby neun Monate lang beschützt und unsere Träume wahr gemacht hat.“