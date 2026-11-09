Musik Robbie Williams verteidigt Olivia Rodrigo in Debatte über Ähnlichkeiten zwischen Songs

Robbie Williams - Smukfest 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 18:00 Uhr

Robbie Williams hat Spekulationen über einen Streit mit Olivia Rodrigo zurückgewiesen, nachdem Zuhörer Ähnlichkeiten zwischen ihrem neuen Weihnachtssong und seinem Hit ‚Candy‘ aus dem Jahr 2012 festgestellt hatten.

Der 52-jährige Sänger stellte in einem ausführlichen Beitrag in den sozialen Medien klar, dass er nicht gegen die 23-jährige Musikerin vorgehen werde. Seiner Ansicht nach wirft die Musikbranche Künstlern inzwischen viel zu schnell vor, voneinander abzukupfern. Auf Instagram schrieb Robbie: „Es gibt etwas an der Musikindustrie, das mich schon seit einer Weile stört. Menschen gehen gegen andere Menschen vor, weil sie eine Ähnlichkeit zwischen zwei Songs entdeckt haben.“ Einige dieser Vorwürfe könne er durchaus nachvollziehen und halte sie für gerechtfertigt. „Das meiste davon ist meiner Meinung nach völliger Schwachsinn“, erklärte er jedoch.

Der ehemalige Take-That-Star berichtete, dass auch er im Laufe seiner Karriere immer wieder mit solchen Anschuldigungen konfrontiert worden sei. Manchmal habe er beim Anhören der betreffenden Musik durchaus Ähnlichkeiten erkannt. In anderen Fällen habe er sich allerdings gefragt: „Wollt ihr mich eigentlich verdammt noch mal verarschen?“ Robbie argumentierte, dass Musiker zwangsläufig auf ähnliche Melodien und Akkordfolgen zurückgriffen, weil die musikalischen Möglichkeiten begrenzt seien. „Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Noten. Nur eine begrenzte Anzahl von Akkorden. Nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, sie miteinander zu kombinieren, bevor man unweigerlich an einem Punkt landet, an dem schon jemand anderes gewesen ist“, erklärte er. Schließlich gebe es Musik bereits seit sehr langer Zeit, weshalb Überschneidungen kaum zu vermeiden seien.

Anschließend wandte sich Robbie direkt Olivia Rodrigo zu und machte deutlich, wie sehr er die junge Sängerin schätze. „Ich liebe Olivia Rodrigo. Ich liebe sie seit ‚Brutal‘. Was für eine verdammt großartige Platte. Ich wünschte, ich hätte sie gemacht“, schwärmte er. Auch ihre derbe Ausdrucksweise bei Konzerten brachte den Sänger zum Schmunzeln. „Außerdem kann ich nicht glauben, wie viel sie auf der Bühne flucht. Und das sage ausgerechnet ich“, scherzte er. Obwohl er selbst für seine deutliche Sprache bekannt sei, wirke er neben Olivia „wie eine viktorianische Schulmeisterin“.

Auf die Ähnlichkeiten zwischen ihrem neuen Song und ‚Candy‘ ging Robbie anschließend ebenfalls ein. Er halte es für möglich, dass Olivia unbeabsichtigt eine musikalische Passage aufgegriffen habe, die an seine eigene Arbeit erinnere. Das störe ihn jedoch nicht. „Für mich klingt es so, als wäre sie in einem ihrer neuen Songs möglicherweise versehentlich auf ein musikalisches Echo von mir gestoßen. Und wisst ihr was? Das ist mir vollkommen egal“, stellte er klar. Ob tatsächlich ein urheberrechtliches Problem vorliege, interessiere ihn nicht. „Ich weiß nicht, ob es technisch gesehen ein Problem mit Verlagsrechten, ein Urheberrechtsproblem oder überhaupt kein Problem gibt. Und ich will es auch nicht wissen. Ich werde nicht gegen sie vorgehen“, betonte der Sänger. Seiner Meinung nach müsse sich bei solchen Auseinandersetzungen wieder mehr Vernunft durchsetzen.

Robbie räumte ein, dass er sich diese Haltung aufgrund seiner erfolgreichen Karriere leisten könne und nicht jeder Künstler in derselben Position sei. Tatsächlicher Diebstahl geistigen Eigentums müsse selbstverständlich verfolgt werden. Allerdings gebe es einen Unterschied zwischen dem berechtigten Schutz kreativer Arbeit und dem Versuch, aus jeder noch so entfernten musikalischen Ähnlichkeit finanziellen Gewinn zu schlagen. „Ein Teil dieser Geschichten ist inzwischen zu einer regelrechten Jagd nach lukrativen Klagen geworden. Und ich finde das widerlich“, kritisierte er. Musiker bauten seit jeher auf den Ideen früherer Generationen auf, manchmal bewusst und manchmal unbewusst. „So funktioniert Musik“, erklärte Robbie. Würde man Künstler weiterhin für zufällige Überschneidungen bestrafen, bestehe die Gefahr, dass ihnen irgendwann jede Kreativität ausgetrieben werde.

Zum Abschluss richtete der Sänger des Hits ‚Angels‘ noch einige persönliche Worte an Olivia und griff dabei scherzhaft ihre Vorliebe für Schimpfwörter auf. „Olivia, falls du das liest: Ich finde dich verdammt großartig. Aber bitte hör auf, so viel zu fluchen“, schrieb er. Andernfalls habe er das Gefühl, mithalten zu müssen, obwohl er ohnehin schon viel mehr fluche als nötig. Seine Nachricht beendete Robbie mit den Worten: „Ganz viel Liebe und frohe Weihnachten. Rob x“