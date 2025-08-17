Musik Olivia Rodrigo und Conan Gray geben einander ’schlechte Ratschläge‘

Olivia Rodrigo - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2025, 09:00 Uhr

Die beiden Musiker tun sich schwer damit, einander produktives Feedback zu geben.

Olivia Rodrigo und Conan Gray sind nicht gut daran, einander Ratschläge zu geben.

Die Popsängerin und ihr 26-jähriger Kumpel hören sich zwar immer gerne gegenseitig ihre neue Musik an. Doch weil sich die Stars so „nahestehen“, fällt es ihnen schwer, das richtige Feedback zu geben – und manchmal liegen sie spektakulär daneben.

Im gemeinsamen Gespräch mit dem ‚Interview‘-Magazin erzählte die 22-Jährige: „Wir geben einander notorisch schlechte Ratschläge, manchmal zu Samples. Bei ‚Superache‘ hast du mir ‚Memories‘ vorgespielt, das sich am Ende als größter Hit des Albums herausstellte. Alle liebten es. Und ich erinnere mich, dass ich es zum ersten Mal hörte und dachte: ‚Ich glaube einfach, dass du bessere Songs hast.'“

Doch auch Conan tut sich schwer damit, Olivia Feedback zu geben. „Als ich dir ‚Guts‘ vorgespielt habe, spielte ich dir ‚Vampire‘ vor und fragte: ‚Ist das nicht gut?‘ Und er meinte: ‚Nicht für eine erste Single.‘ Wir liegen notorisch falsch bei den Songs des anderen“, räumte die Musikerin ein. Dafür macht sie ihre enge Freundschaft verantwortlich: „Wir sind einfach zu nah dran und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht.“

Olivia erinnerte sich daran, sich Sorgen um Conan gemacht zu haben, als er sein aktuelles Album ‚Wishbone‘ produzierte. „Du schienst so besessen von diesem Album zu sein und hast sonst nichts gemacht“, offenbarte sie. „Du hast nur gegessen, geatmet und geschlafen für dieses Album. Und ich dachte: ‚Oh, ich weiß nicht, ob das wirklich gesund ist.‘ Manchmal, wenn ich das mache, schreibe ich einfach keine guten Songs.“

Allerdings war die ‚good 4 u‘-Interpretin begeistert, als sie das Endergebnis hörte. „Theoretisch klang alles großartig, aber bis ich die Demos hörte, konnte ich es nicht vollständig einordnen. Und als ich es hörte, dachte ich: ‚Wow.‘ Ich erinnere mich, wie stolz ich auf dich war“, verriet sie.