Ab 27. August im Stream „Only Murders in the Building“ geht weiter: Mehr Stars als je zuvor

Erobern in Staffel vier auch Hollywood: Die True-Crime-Podcaster Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) und Oliver (Martin Short) (v.l.n.r.). (lau/spot)

SpotOn News | 26.08.2024, 11:00 Uhr

Die Comedyserie "Only Murders in the Building" ist bei Publikum und Kritik gleichermaßen beliebt. Jetzt kehrt das Programm mit Staffel vier zurück auf die Bildschirme - und bietet mehr Hollywoodstars in Gastrollen als jemals zuvor.

Die umjubelte Murder-Mystery-Serie "Only Murders in the Building" kehrt auf Disney+ zurück. Am 27. August startet die nunmehr vierte Staffel der bei Publikum und Kritik so beliebten Show, die spannende Mordfälle auf unvergleichliche Weise mit liebenswert gezeichneten Charakteren und feinem, smarten Humor verbindet. Die Hauptrollen verkörpern auch in Staffel vier erneut die Stars Steve Martin (79), Martin Short (74) und Selena Gomez (32).

Darum geht es in Staffel vier

Den neuen Mordfall der vierten "Only Murders in the Building"-Staffel kennen Zuschauerinnen und Zuschauer schon seit den finalen Momenten der vorherigen Ausgabe: Charles' (Martin) Stunt-Double und Freundin Sazz Pataki (Jane Lynch, 64) wird in seiner Wohnung erschossen. Da sie wie Charles gekleidet war, entsteht rasch der Verdacht, dass eigentlich er ermordet werden sollte.

Gleichzeitig möchte ein großes Hollywood-Studio den "Only Murders"-Podcast auf die Kinoleinwand bringen. Mabel (Gomez), Oliver (Short) und Charles reisen also nach Hollywood und lernen dort die drei Star-Protagonisten Eva Longoria (49), Eugene Levy (77) und Zach Galifianakis (54) kennen, die sie im geplanten Filmprojekt spielen sollen. Die Schauspiel-Berühmtheiten folgen Oliver, Charles und Mabel zurück nach New York. Sie wollen die Eigenheiten des Trios studieren, um sie überzeugend auf der Leinwand darstellen zu können. Doch im Laufe dieses Rollenstudiums werden auch die Hollywood-Größen immer tiefer in die Mordermittlung hineingezogen, was für jede Menge amüsante Verwicklungen sorgt.

Mehr große Stars als jemals zuvor

Schon in den vorherigen Staffeln traten namhafte Schauspielgrößen wie etwa Oscarpreisträgerin Meryl Streep (75) oder der aus zahlreichen Marvel-Filmen bekannte Paul Rudd (55) in "Only Murders in the Building" auf. In der neuen, vierten Staffel sind jedoch deutlich mehr Gaststars und bekannte Gesichter mit von der Partie.

Neben Rückkehrerin Streep, die erneut die Figur Loretta Durkin verkörpert, sind dieses Mal die bereits erwähnten Longoria ("Desperate Housewives"), Levy ("Schitt's Creek") und Galifianakis ("Hangover") Teil des Schauspiel-Ensembles. Ebenfalls neu im Cast ist Komikerin Melissa McCarthy ("Brautalarm", 53). Sie verkörpert die Schwester von Hauptfigur Charles-Haden Savage, wie bereits im Trailer zur neuen Season zu sehen ist. Auch die Komiker Molly Shannon ("Saturday Night Live", 59) und Kumail Nanjiani ("The Big Sick", 46) stoßen neu zum Cast der Serie, und übernehmen noch unbekannte Rollen. Daneben kehrt auch die frischgebackene Oscarpreisträgerin Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers", 38) zurück. Sie verkörpert erneut Detective Donna Williams.

Darum lohnt sich "Only Murders in the Building" auch in Staffel vier

Die smarte Serie "Only Murders in the Building" ist ein veritabler Kritiker-Liebling. Auch in diesem Jahr vermochte die Serie ganze 21 Emmy-Nominierungen einzufahren, darunter für das Hauptdarsteller-Trio in den männlichen und weiblichen Comedy-Hauptdarsteller-Kategorien. Als "Beste Comedyserie" besitzt die Erfolgsserie ebenfalls Chancen auf einen der prestigeträchtigsten Emmy-Awards.

In Staffel vier bietet "Only Murders in the Building" den Zuschauerinnen und Zuschauern auch ein gänzlich neues Setting. Die New-York-Serie verlässt für einen größeren Handlungsstrang den Big Apple. Bedeutende Teile der neuen Season spielen im Schauspiel-Mekka Hollywood. Gerade Co-Serienschöpfer und Showbusiness-Veteran Steve Martin bietet das zahlreiche Möglichkeiten, die Traumfabrik Hollywood und die oftmals ein wenig blasierten Charaktere, die sie bevölkern, humorvoll auf die Schippe zu nehmen.

Doch neben allem Neuen bleiben die ursprünglichen Stärken von "Only Murders in the Building" auch in den neuen Episoden erhalten. Erneut wird das so erfolgreiche True-Crime-Genre parodiert, und gleichwohl steht ein fesselnder Mordfall voller Twists und Wendungen im Zentrum der Staffel, die wiederum beste Krimi-Unterhaltung bietet.

Daneben durchleben besonders die Hauptfiguren auch wieder zahlreiche persönliche emotionale Krisen und streiten auf unterhaltsame Weise miteinander, was für Zuschauer wie gewohnt einen großen Spaß darstellt.