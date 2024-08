Stars Oprah Winfrey: Trauer um ihren Mentor

Oprah Winfrey - Golden Globe Awards Jan 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 12:23 Uhr

Die Talkshow-Moderatorin ist überzeugt davon, dass sie Phil Donahue ihre Karriere verdankt.

Oprah Winfrey verdankt Phil Donahue ihre erfolgreiche Karriere.

Die Talkmasterin trauert ebenso wie viele andere Promis um den legendären US-amerikanischen TV-Moderator, der am Sonntag im Alter von 88 Jahren verstorben war. Ohne Donahue, so ist Winfrey heute überzeugt, wäre sie niemals so erfolgreich geworden wie sie ist. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ erklärt sie dazu: „Es hätte keine ‚Oprah Show‘ gegeben, ohne dass Phil Donahue als erster bewiesen hat, dass Daytime-Talk und Frauen als Zuschauer ernst genommen werden sollten. Er war ein Pionier. Ich bin froh, dass ich ihm dafür danken konnte. Ruhe in Frieden, Phil.“ Dasselbe Statement veröffentlichte Oprah auch auf ihrem Instagram-Account, neben ein Schwarzweiß-Foto von sich und Phil bei einer Umarmung.

Bereits in den Fünfzigern wagte es Donahue, kontroverse Themen in seinen Talkshows zu besprechen. Die Sendung ‚The Phil Donahue Show‘ thematisierte unter anderem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, Diskriminierung, Rassismus und Feminismus. Für sein Format wurde der Talkmaster mit 20 Emmy-Awards ausgezeichnet – zehn für seine Show selbst und zehn für Donahue als Gastgeber.