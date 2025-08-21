Film Oscar Isaac zieht ‚Star Wars‘-Rückkehr als Poe Dameron in Erwägung

Oscar Isaac - Star Wars Rise of Skywalker Europe premiere - 18 Dec 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 18:00 Uhr

Oscar Isaac würde seine Rolle als Poe Dameron für das richtige ‚Star Wars‘-Projekt erneut übernehmen.

Der 46-jährige Schauspieler spielte den X-Wing-Piloten des Widerstands in Disneys ‚Star Wars‘-Sequel-Trilogie, erstmals eingeführt in ‚The Force Awakens‘ von 2015.

Oscar ist stolz darauf, Poe gespielt zu haben und Teil der ikonischen Sci-Fi-Reihe zu sein und er verriet jetzt auch, dass er offen für eine Rückkehr zum Franchise wäre, wenn es einen Film oder eine Serie gäbe, die ihn ansprechen. Auf die Frage von ‚Variety‘, ob er als Poe zurückkehren würde, antwortete er: „Ja, ich wäre wieder bei ‚Star Wars‘ dabei, wenn es etwas Gutes damit zu tun gäbe.“

Daisy Ridley kehrt demnächst ebenfalls als Jedi Rey für einen neuen Film zurück, der die ‚Star Wars‘-Zeitleiste fortsetzt. Auch Poe ist Teil dieser Geschichte.

Oscar Isaac ist demnächst in Guillermo del Toros neuem ‚Frankenstein‘-Film für Netflix zu sehen, der auf Mary Shelleys gleichnamigem Gothic-Roman von 1818 basiert. Er spielt Dr. Victor Frankenstein, den Wissenschaftler, der ein lebendes Wesen aus mehreren menschlichen Körperteilen erschafft. Oscar gab zuvor zu, dass seine Interpretation der Figur teilweise von dem verstorbenen ‚Purple Rain‘-Sänger Prince inspiriert ist – vor allem in Bezug auf seine Bewegungen. Er sagte: „Ich habe ihn viel mehr als Künstler gesehen denn als Wissenschaftler. Ich habe ein Video gesehen, wie Prince zum Super Bowl geht, um zu proben. Und ich habe im Grunde einfach seinen Gang gestohlen, wenn er mit den Händen auf dem Rücken zur Bühne geht.“