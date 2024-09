Sam Heughan und mehr „Outlander“ abgedreht: Stars der Serie nehmen Abschied

Sam Heughan war seit 2014 als Jamie Fraser in "Outlander" zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 29.09.2024, 13:30 Uhr

Die Erfolgsserie "Outlander" wird mit Staffel acht enden. Die finalen Folgen wurden nun abgedreht und der Cast hat in den sozialen Medien Abschied genommen.

Die Highland-Saga-Serie "Outlander" wird mit der achten Staffel ihren Abschied feiern. Wie die Produktion in einem Instagram-Post bekanntgegeben hat, wurden die Dreharbeiten zu den finalen Episoden abgeschlossen. "Heute ist der letzte Drehtag der finalen Staffel von 'Outlander'", heißt es zu einer Bilderreihe, die die Schauspieler mit Filmklappen zeigen, auf dem der 27. September festgehalten wurde.

"Es gibt keine Worte, um die Dankbarkeit auszudrücken, die jedem einzelnen hart arbeitenden Cast- und Crew-Mitglied gebührt, das diese unglaubliche Serie zum Leben erweckt hat, und jedem einzelnen Fan, der sie mit Leidenschaft und Hingabe unterstützt", heißt es in dem Post weiter. "Outlander" sei mehr als nur eine Serie, "es ist eine Familie, und auch wenn die Dreharbeiten zu Ende gehen, gibt es noch so viel mehr auf dieser Reise, die gerade erst beginnt". Dabei geht der Sender Starz offenbar auf das angekündigte Prequel "Blood of My Blood" ein, das die Liebesgeschichte von Jamie Frasers Eltern Ellen MacKenzie and Brian Fraser erzählen soll.

"11 Jahre, 8 Staffeln, 101 Episoden"

Jamie-Fraser-Hauptdarsteller Sam Heughan (44) verabschiedete sich in einem eigenen Instagram-Post von der Serie. Zu Erinnerungsbildern vom Set schrieb er: "11 Jahre, 8 Staffeln, 101 Episoden. Was für eine Reise. So viele Erinnerungen, unglaubliche Menschen, mit denen ich das Glück hatte, zu arbeiten und die ich jetzt Freunde nennen kann." Er bedankte sich unter anderem bei seiner "brillanten Partnerin" Caitriona Balfe (44), die neben ihm die Hauptrolle der Claire Randall spielte, "der Besetzung, der Crew, den Fans und Schottland!"

Auch Brianna-Fraser-Darstellerin Sophie Skelton (30) verabschiedete sich in einem Post und teilte die Worte des Produktions-Postings. Diarmaid Murtagh (42) schrieb in einem Beitrag: "Das war's, Leute! Der letzte Produktionstag von 'Outlander' ist vorbei! Was für ein großes Vergnügen es war, Teil dieser unglaublichen Reise mit so vielen wunderbaren Menschen gewesen zu sein." Zu Bildern mit seinen Kolleginnen und Kollegen schrieb Charles Vandervaart (24): "Zuhause ist da, wo das Herz ist." Izzy Meikle-Small (28) kommentierte ihren Post mit Erinnerungsschnappschüssen mit: "Was für ein besonderer Job, mit ganz besonderen Menschen. Ich habe jede Sekunde genossen."

Vor der Premiere der achten Staffel warten Fans derzeit zunächst auf den zweiten Teil von Staffel sieben, der am 22. November starten soll.