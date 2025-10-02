Stars Ozzy Osbourne: Familie fürchtete Monate schon lange, er sei ’nicht mehr zu retten‘

Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs at British Summer Time in Hyde Park, London - 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 18:00 Uhr

Ozzy Osbournes Familie fürchtete bereits im Januar, dass er 'erledigt' sei, als er sich nach einer Operation eine Blutvergiftung zuzog.

Ozzy Osbournes Familie fürchtete bereits im Januar, dass er „erledigt“ sei.

Der Frontmann von Black Sabbath verstarb im Juli im Alter von 76 Jahren, nur wenige Wochen nach seinem hochkarätig besetzten Abschiedskonzert ‚Back to the Beginning‘ in Birmingham. Doch in seiner kommenden posthumen Autobiografie ‚Last Rites‘ schildert Ozzy – der an Parkinson litt und weitere gesundheitliche Probleme hatte –, wie er Anfang des Jahres nach einer Blutvergiftung infolge einer Rückenoperation „von Tag zu Tag schwächer“ wurde.

In einem von ‚The Times‘ veröffentlichten Auszug schrieb er: „Wir sollten Anfang Dezember 2024 L.A. verlassen und nach Welders House, unserem Anwesen in Buckinghamshire, zurückkehren – so hätte ich gute sieben Monate Zeit gehabt, um mich auf meinen großen Abschied in der Villa Park im Juli vorzubereiten. Stattdessen machte mein Rücken wieder schlapp.“ Dann sei eine Lungenentzündung dazugekommen, was für einen normalen Menschen schon schlimm genug sei, geschweige denn für jemanden mit Parkinson. Das habe seine Emphyseme ausgelöst, wodurch eine von Ozzys Lungen kollabierte. „Mein Arzt weigerte sich strikt, meinen Rücken zu operieren. Er sagte, ich sei zu schwach, die Genesung könnte mich umbringen“, fügte der Star hinzu. „Aber ich wollte es nicht hören. Sharon auch nicht. Also holten wir eine zweite Meinung ein, dann eine dritte, bis schließlich ein Team am Cedars-Sinai-Krankenhaus sagte, sie würden es versuchen. Sie legten mich Mitte Januar unter Narkose und füllten die Risse in meinen maroden Wirbeln mit diesem menschlichen Zementzeug. Ich meine, ich habe schon so viele Platten und Schrauben in mir, warum nicht auch noch eine Betonplatte dazu?“

Dann aber kam die Sepsis hinzu und der Star stand wirklich auf „Messers Schneide“: „Ich meine, in meinem Alter, mit Parkinson, Blutgerinnseln und all dem anderen Mist, der da läuft, hatte ich ungefähr so viel Chance, eine schwere Sepsis zu überleben, wie die nächste Staffel von ‚Love Island‘ zu gewinnen. Sharon sagte es mir damals nicht, aber die ganze Familie dachte im Grunde, ich sei ein Fall für den Sensenmann. Sie saßen unten an der Treppe und weinten sich die Augen aus.“ Und Ozzy gab zu, dass er sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Ende abgefunden hatte. Er fügte hinzu: „Was mich betrifft, ich dachte: ‚Okay, ich hatte eine gute Zeit, jetzt ist das Spiel vorbei.'“