Stars Ozzy Osbourne nimmt am letzten Reunion-Konzert von Black Sabbath teil

Ozzy Osbourne - Rock and Roll hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2025, 09:00 Uhr

Ozzy Osbourne hat erklärt, dass er beim letzten Reunion-Konzert von Black Sabbath im Juli auftreten wird, allerdings zu seinen eigenen Bedingungen.

Der 76-jährige Rocker wird von gesundheitlichen Problemen geplagt, darunter Parkinson. Das Abschiedskonzert seiner Band mit dem Titel „Back to the Beginning“ soll am 5. Juli im Villa Park in Birmingham stattfinden und das Ende der Karriere von Black Sabbath markieren – mehr als 50 Jahre nach der Gründung der Band in Ozzys Heimatstadt.

Der Musiker sagte in seiner SiriusXM-Show ‚Ozzy Speaks‘: „Ich habe nicht vor, ein Set mit Black Sabbath zu spielen, aber ich mache ein paar kleine Stücke mit ihnen.Ich tue, was ich kann und wo ich mich wohlfühle.“ Er sei nach wie vor entschlossen, an der Show teilzunehmen: „Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Wenn man morgens aufsteht, springt man einfach aus dem Bett. Ich muss mich selbst ausbalancieren, aber ich bin nicht tot. Ich mache immer noch aktiv Dinge.“

Der Sänger äußerte sich weniger als zwei Wochen nachdem seine Frau Sharon Osbourne (72) der Zeitung ‚The Sun‘ mitgeteilt hatte, dass er aufgrund der 2003 diagnostizierten Parkinson-Krankheit nicht mehr laufen kann. Sie sagte: „Parkinson ist eine fortschreitende Krankheit. Es ist nichts, was man stabilisieren kann. Sie betrifft verschiedene Teile des Körpers, und auch seine Beine sind betroffen. Aber seine Stimme ist so gut, wie sie immer war.“

Ozzy sagte, dass der Auftritt in seiner Heimatstadt Birmingham bei seinem Abschiedskonzert eine besondere Bedeutung für ihn habe.

Er fügte in einem Statement über die Show hinzu: „Es ist an der Zeit für mich, an den Anfang zurückzukehren … Zeit für mich, dem Ort, an dem ich geboren wurde, etwas zurückzugeben.“