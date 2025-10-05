Musik Ozzy Osbourne war „begeistert“ über die Zusammenarbeit mit Judas Priest

Rob Halford - July 2024 - Avalon - Judas Priest Berlin Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2025, 13:00 Uhr

Der verstorbene Rocker fand es fantastisch mit seinen Kollegen zusammen zu arbeiten.

Ozzy Osbourne war „begeistert und erfreut“ über seine Zusammenarbeit mit Judas Priest.

Die Band nahm eine Coverversion eines Black-Sabbath-Songs auf und verwendete dabei Ozzy Osbournes Gesang aus einer bereits existierenden Aufnahme. Frontmann Rob Halford verriet, dass Ozzy die finale Version des Songs noch hören konnte, bevor er im Juli verstarb. Rob sagte dem ‚Billboard‘-Magazin: „Die absolute Freude für uns alle war, dass er zusammen mit Sharon den fertig abgemischten Song gehört hat und grinste. Er lächelte, und er war sehr glücklich. Sharon schickte uns eine Nachricht, in der sie schrieb, dass er absolut begeistert und erfreut war, dass wir auf diese besondere Weise musikalisch zusammenarbeiten konnten.“ Rob freute sich besonders, als Sharon Osbourne vorschlug, seine Stimme mit Ozzys Gesang zu mischen. Er erinnerte sich: „Sie sagte: ‚Hey, wäre es möglich, dass Ozzy und Rob zusammen auf dem Track singen?‘ Ich hab’ einen Freudentanz gemacht, denn zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich die Gelegenheit, mit Ozzy zu singen.“

Der 74-jährige Sänger gab jedoch zu, dass es für ihn eine Weile gedauert habe, den Song wieder hören zu können – aus Trauer um Ozzy. Er erklärte: „Ich konnte nur etwa 30 Sekunden hören, dann musste ich es ausschalten, weil ich so überwältigt war von meinen Emotionen. […] Ich trauere immer noch. Es ist immer noch sehr schwer für mich, wegen meiner Freundschaft und meiner Liebe zu diesem Mann. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Song in einem Durchgang hören konnte. Aber jetzt kann ich es.“