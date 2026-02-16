Musik Ozzy Osbournes ‚Back To The Beginning‘-Konzert könnte Hologramm-Show werden

Ozzy Osbourne - Rock and Roll hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 19:00 Uhr

Sharon Osbourne soll ein Hologramm-Show-Konzept im Stil von ‚ABBA Voyage‘ für Ozzy Osbournes letztes Konzert angeboten worden sein.

Die verstorbene Rocklegende verabschiedete sich im vergangenen Juli mit dem epischen Benefizkonzert ‚Back To The Beginning‘ – einer zehnstündigen Feier von Black Sabbath und Ozzy mit Stars wie Yungblud, Steven Tyler sowie Mitgliedern von Metallica und Pantera – nur wenige Wochen vor seinem Tod im Alter von 76 Jahren.

Material aus der Show war bereits in der Paramount+-Serie ‚Ozzy: No Escape From Now‘ zu sehen, doch nun führt seine Witwe Gespräche über weitere Projekte rund um das Konzert. Ein Insider sagte der ‚The Sun‘-Kolumne ‚Bizarre‘: „Der Plan war immer, das Konzert in irgendeiner Form zu veröffentlichen, aber nach Ozzys Tod wurde natürlich alles gestoppt. Sharon ist jetzt an einem Punkt, an dem sie wieder über Arbeit nachdenken kann, und prüft die Optionen auf dem Tisch.“ Die Gespräche laufen, und die Angebote sollen von einem einfachen Konzertfilm bis hin zu einer Show im Stil von ‚ABBA Voyage‘ reichen, wie der Nahestehende weiter verrät.

Neben einer möglichen Biopic-Verfilmung – mit Yungblud als möglichem Ozzy-Darsteller – soll Sharon auch daran arbeiten, Ozzfest 2027 zu Ehren ihres Mannes wiederzubeleben. Das Festival-Instagram-Konto heizte kürzlich Spekulationen mit einem Beitrag an. „Wird Ozzfest 2027 zurückkehren??“, hieß es dort, nur wenige Tage nachdem Sharon bestätigt hatte, Gespräche über eine Neuauflage zu führen. Das Metal-Festival fand zuletzt 2018 als eigenständiges Event statt, gefolgt von einer einmaligen Silvester-Ausgabe 2019. Sharon glaubt, dass die Nachfrage nach einer vollständigen Rückkehr gestiegen ist und bestätigte erste Gespräche mit dem Veranstalter Live Nation. Im Gespräch mit ‚Billboard‘ sagte sie, Ozzy habe immer großen Wert darauf gelegt, Nachwuchskünstlern eine Plattform zu geben. Sie erklärte: „Wir haben Metal-Festivals in diesem Land wirklich ins Leben gerufen. Es wurde nie mit dem Geist umgesetzt, den unseres hatte, denn bei uns ging es darum, neuen Talenten eine Chance zu geben. Es war wie ein Sommercamp für Kids.“