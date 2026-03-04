Musik Dave Mustaine behauptet, Metallica hätten jahrelang versucht, ihn ‚auszubremsen‘

Dave Mustaine - Avalon - Austin - August 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2026, 14:00 Uhr

Dave Mustaine hat behauptet, Metallica hätten jahrelang versucht, ihn „auszubremsen“.

Über die langjährigen Spannungen zwischen ihnen sagte er, dass er möglicherweise nie wieder die Gelegenheit bekommen werde, mit seinen ehemaligen Bandkollegen James Hetfield oder Lars Ulrich zu sprechen. Mustaine erklärte der ‚Los Angeles Times‘: „Denkt mal darüber nach. Wo wäre ich heute, wenn nicht eine der größten Bands der Welt ihre Zeit damit verbracht hätte, mich auszubremsen? Sie tun das heute nicht mehr, aber meistens, wenn sie es taten, habe ich nur den Kopf geschüttelt.“

Trotz ihrer gemeinsamen Vergangenheit nahm Mustaine kürzlich einen Tribute-Song auf, der mit seinen früheren Bandkollegen verbunden ist – wohl wissend, dass dies die Fans spalten würde. Über seine Version von ‚Ride The Lightning‘ auf dem letzten, selbstbetitelten Album seiner Band Megadeth sagte er: „Vielleicht wird es nie wieder eine Gelegenheit geben, James oder Lars Hallo zu sagen. Ich wusste, dass manche Leute Schwierigkeiten damit haben würden, dass ich den Song mache, aber das ist in Ordnung. Ich wollte Tribut zollen und meinen Respekt zeigen. Wenn es ihnen gefällt, gut. Wenn nicht, auch gut. Wenn sie es hören, gut. Wenn nicht, auch gut.“

Rückblickend auf seine frühen Tage bei Metallica sagte Mustaine, er denke trotz allem gerne an das zurück, was sie gemeinsam geschaffen hätten – auch wenn Jugend und starker Alkoholkonsum zum Bruch beigetragen hätten. „Ich hatte eine großartige Zeit bei Metallica, und wir haben etwas Großartiges geschaffen. Es ist schade, was der Alkohol angerichtet hat, aber wir waren alle noch Kinder, und abgesehen von Lars kamen wir aus ziemlich zerrütteten Familien“, so der Musiker. „Über die Jahre ist viel passiert, aber ich fände es schön, alles mit ihnen ins Reine zu bringen, bevor wir aufhören. Wir sollten Freunde sein. Es gibt keinen Grund, warum wir keine Freunde sein sollten.“