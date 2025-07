Stars Ozzy Osbournes Schwester enthüllt letzte Textnachricht des Black-Sabbath-Stars vor seinem Tod

23.07.2025

Ozzy Osbournes Schwester Jean hat die Pläne enthüllt, die sie in seiner letzten Textnachricht wenige Tage vor seinem Tod schmiedeten.

Der Black-Sabbath-Gitarrist – mit bürgerlichem Namen John Osbourne – starb am Dienstag (22. Juli) im Alter von 76 Jahren und seine Schwester sprach jetzt darüber, dass sie bei seinem letzten Auftritt beim ‚Back to the Beginning‘-Konzert im Villa Park in Birmingham am 5. Juli dabei war.

Im Gespräch am Haus ihrer Schwester Gillian sagte Jean gegenüber der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Wir hatten eine Loge im Stadion, und als ich das Menschenmeer sah, das auf unseren John wartete, habe ich einfach losgeheult.“ Die Geschwister hatten an dem Abend nicht viel Zeit, sich miteinander zu unterhalten, weil der Besuch so chaotisch gewesen sei. Allerdings hatten sie danach noch Pläne gemacht, sich bald in Ozzys Heimat Birmingham wiederzusehen. „In seiner letzten Nachricht an mich schrieb er, dass er wieder nach Birmingham kommen würde. Er sagte: ‚Ich kann es kaum erwarten, zurückzukommen.‘ Wir hatten gehofft, ihn diese Woche zu sehen.“ Ozzy schrieb seinen Geschwistern an jenem Tag, als er die Lodge Road entlangfuhr – die Straße, in der die Familie unweit des Aston-Villa-Stadions lebte. Jean fügte hinzu: „Er schrieb, dass er nicht glauben konnte, wie all die Menschen unsere alte Straße entlangliefen, um ihn auftreten zu sehen. Er war überwältigt.“

Die beiden Schwestern sahen Ozzy auch, als er in Birmingham war, um gemeinsam mit seinen Sabbath-Kollegen die Ehrenbürgerschaft der Stadt zu erhalten. Sie zeigten sich erschüttert über die „Welle der Liebe“ nach seinem Tod. Jean sagte: „Wir können einfach nicht glauben, dass er weg ist und wir keinen weiteren Anruf oder keine Nachricht mehr von ihm bekommen werden. Jede Woche – ohne Ausnahme – hat er sich gemeldet, entweder per Anruf oder per Text, um zu fragen, wie es uns geht und was bei uns los ist.“

Es wurde keine Todesursache genannt, aber Ozzy – bei dem 2019 Parkinson diagnostiziert wurde – war stets offen mit seiner Gesundheit umgegangen. Jean sagte weiter: „Er war gebrechlich, aber [sein Tod] kam dennoch überraschend. Er hatte noch Pläne und Dinge, die er machen wollte. Wir wissen noch nicht, woran genau er gestorben ist – es ist einfach zu früh. Es ist einfach so traurig. Ich bin nur dankbar, dass er in England gestorben ist.“