Stars Paloma Faith kann sich langsam aber sicher mit dem Heiraten anfreunden

Paloma Faith on Newlyweds courtesy JamPot productions ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 14:00 Uhr

Die britische Sängerin konnte sich bisher auf keinen Fall vorstellen zu heiraten.

Paloma Faith gewöhnt sich langsam an den Gedanken zu heiraten.

Die ‚Only Love Can Hurt Like This‘-Interpretin zieht mit ihrem ehemaligen Partner Leyman Lahcine zwei Töchter groß. Obwohl sie der Institution Ehe bisher immer ziemlich negativ gegenüber stand, freundet sich Paloma laut eigener Aussage langsam aber sicher mit der Idee des Heiratens an. Ihrem unbekannten Partner hat die britische Sängerin laut eigener Aussage versprochen, eine Hochzeit in Zukunft nicht voll und ganz auszuschließen. Im Podcast ‚Newlyweds‘ mit Jamie Laing und Sophie Habboo sagte Paloma: „Wisst ihr, was eine komische Sache ist? Ich war nie mit dem Vater meiner Kinder verheiratet und ich war immer sehr Anti-Hochzeit. Denn in der Geschichte ging es darum, Frauen zu besitzen. Und ich bin das Kind einer Feministin und meine Mutter hat mich so erzogen, dass es keine Chance gibt, dass ich das mache.“

Seit einiger Zeit scheint die 43-jährige Musikerin ihre bisherige Meinung jedoch zu hinterfragen. Sie erzählt weiter: „Komischerweise, ich weiß nicht, was sich in mir verändert hat, aber dieser Typ, den ich gerade date, der gibt mir was. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe ‚Ich werde nie heiraten, also frage mich nie‘, als wir uns kennenlernten. Und jetzt nach einer Weile weiß ich es nicht mehr. Ich bleibe offen. Ich spüre, wie ich weicher werde.“ Im Podcast-Talk beteuert Paloma jedoch, dass sie niemals den Bund der Ehe schließen würde, ohne ihre finanziellen Rücklagen vollständig abzusichern.