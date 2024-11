Musik Paloma Faith: Kritik an ihrem alten Plattenvertrag bei Sony

Paloma Faith - November 2024 - Music Industry Trust Awards 2024 - London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 09:00 Uhr

Paloma Faith sprach darüber, dass ihr alter Plattenvertrag „wahrscheinlich“ einer der schlechtesten der gesamten Musikgeschichte war.

Die 43-jährige Popsängerin hatte in den späten 2000ern und frühen 2010ern große Erfolge mit Hits wie ,New York‘ und ,Picking Up the Pieces‘ gefeiert, aber als ihr alter Vertrag bei Sony auslief, verlangte der Star einen neuen, da die Summe des Deals zu niedrig gewesen sei.

Faith erklärte gegenüber der ,Bizarre’-Kolumne der Zeitung ,The Sun‘: „Als Jason [Iley, Vorstandsvorsitzender] zu Sony kam, hatte ich wahrscheinlich einen der beschissensten Plattenverträge, die je ausgehandelt worden sind. Ich hatte einen Deal für fünf Alben für etwa 2,50 Pfund pro Album. Ich erinnere mich an die Gameshows von damals, bei denen die Leute eine riesige Summe gewinnen konnten. Und ich sagte zu Jason: ‚Ich unterschreibe nicht bei Sony, wenn ich keine riesige Summe bekomme.’“ Unterdessen hatte sich Paloma im Jahr 2022 nach fünfjähriger Ehe von Leyman Lachine getrennt, mit dem sie zwei kleine Töchter hat, wobei ihr neuestes Album ,The Glorification of Sadness‘ von der schweren Zeit der Trennung handelt.