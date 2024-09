Stars Pamela Anderson: Auszeichnung mit einem Golden Eye Award für ihre Performance in ‚The Last Show Girl‘

Pamela Anderson - January 2024 - makeup free- Paris Fashion Week - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2024, 18:00 Uhr

Pamela Anderson wird auf dem Zurich Film Festival mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet werden.

Die 57-jährige Schauspielerin und der ehemalige ‚Playboy‘-Cover-Star wird für ihre Rolle des Las-Vegas-Showgirls Shelley im Gia-Coppola-Film ‚The Last Show Girl‘ geehrt.

Der künstlerische Leiter des Schweizer Filmfestivals, Christian Jungen, forderte für Andersons Performance in dem Film zudem eine Oscar-Nominierung. Jungen verkündete in einem Statement: „Pamela hat sich mit Leib und Seele in die Figur Shelley hineinversetzt und uns von Anfang an mit ihrer Performance gefesselt. Sie ist komplett in ihrer Figur aufgegangen, hat Shelleys Innenleben mit ihrer Mimik auf den Kopf gestellt und dafür gesorgt, dass wir mit ihr sympathisieren. Es ist eine grandiose Leistung, vielleicht die beste ihrer Karriere, die eine Oscar-Nominierung verdient. Es freut uns daher sehr, Pamela Anderson, diese Kult-Schauspielerin, mit der viele von uns aufgewachsen sind und die sich immer wieder neu erfunden hat, auf dem ZFF zu ehren.“ Pamela und Gia werden am 4. Oktober bei einer Gala-Vorführung des Streifens auf dem Festival anwesend sein, wo der Star den Preis persönlich entgegennehmen wird. Die ehemalige ‚Baywatch‘-Darstellerin, die in den letzten Jahren einen Dokumentarfilm und ihre Bestseller-Memoiren veröffentlichte, verriet vor kurzem gegenüber ‚Collider‘: „Ich denke, dass Timing alles ist. Ich dachte, dass ich nie die Chance bekommen würde, so etwas zu tun. Ich dachte mir irgendwie: ‚Oh, na ja, das ist es halt, was die Leute von mir denken. Ich gehe einfach zurück auf meine Farm, mache Marmelade und das war’s. Ich werde mir einen anderen Weg überlegen, mein Leben schön zu machen.'“