Stars Pamela Anderson: Endlich kann sie ihr Talent zeigen

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 11:00 Uhr

Pamela Anderson wusste schon immer, dass sie zu mehr fähig ist, als „nur in einem Badeanzug herumzulaufen“.

Die 57-jährige Schauspielerin wurde in den 90er Jahren durch ihre Rolle als CJ Parker in der Erfolgsserie ,Baywatch‘ berühmt – doch Pamela ist der Meinung, dass sie in ,The Last Showgirl‘, dem von Gia Coppola inszenierten Drama, endlich eine Plattform bekommen hat, um ihr ganzes Talent unter Beweis zu stellen.

Während eines Auftritts in der ,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erklärte Pamela: „Ich habe immer gedacht, dass ich zu mehr fähig bin, als nur in einem Badeanzug herumzulaufen. Also dachte ich mir, dass ich es einfach mal versuchen will. Ich habe alles gegeben, und ich bin wirklich froh, dass alle den Film lieben, obwohl er noch nicht einmal in den Kinos angelaufen ist. Ich meine, er kommt am Freitag in die Kinos, also hoffe ich, dass jeder ihn sich ansehen wird.“ Pamela spielt in dem Film an der Seite von Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song und Billie Lourd und sie ist sehr stolz auf das Projekt. Die Schauspielerin sagte: „Es ist ein kleiner Indie-Film. Wir haben ihn in 18 Tagen in Las Vegas gedreht. Und, wissen Sie, er wurde auch auf Film gedreht, also war der Einsatz hoch. Ich meine, es war wirklich unglaublich.“

Kürzlich hat Pamela angedeutet, dass ,The Last Showgirl‘ den Verlauf ihrer Karriere verändert hat.