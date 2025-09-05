Film Pamela Anderson und Guy Pearce spielen in ‚Queen of the Falls‘ mit

Pamela Anderson - People Chanel 234 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 10:00 Uhr

Die 'Baywatch'-Darstellerin macht gemeinsame Sache mit dem 'Der Brutalist'-Star.

Pamela Anderson und Guy Pearce sollen gemeinsam in einem neuen Film auftreten.

Die ‚Die nackte Kanone‘-Schauspielerin wird Berichten zufolge zusammen mit dem ‚Der Brutalist‘-Star in dem Independent-Film ‚Queen of the Falls‘ zu sehen sein. Darin sollen sie zwei Liebende auf der Flucht spielen. Laut ‚Deadline‘ handelt es sich um eine „musikdurchdrungene Geschichte“.

Der Streifen wird von dem Filmemacher-Duo Rania Attieh und Daniel Garcia geschrieben und inszeniert, die 2014 für ihren Film ‚H‘ den ‚Someone to Watch‘-Award bei den Independent Spirit Awards gewannen. Für die Musik ist Marius De Vries verantwortlich (‚La La Land‘, ‚Moulin Rouge‘), während Celia Rowlson Hall von Afterson als Choreografin an Bord ist. ‚Queen of the Falls‘ wird von Mollye Asher und Shruti Ganguly produziert.

Die Neuigkeit kommt nur wenige Wochen, nachdem bekannt wurde, dass Guy Pearce in Gesprächen ist, die Rolle des Medienmoguls Rupert Murdoch in Danny Boyles Film ‚Ink‘ zu übernehmen. Der 57-jährige Schauspieler soll den Gründer von NewsCorp spielen, während der ehemalige ‚Skins‘-Star Jack O’Connell die Rolle von Larry Lamb übernehmen soll, der 1969 von Murdoch eingestellt wurde, um die Zeitung ‚The Sun‘ zu leiten.

Der Film basiert auf einem Theaterstück von James Graham, der auch das Drehbuch für die große Leinwand adaptierte, und soll im Oktober gedreht werden. ‚Ink‘ erzählt von Murdochs Bestrebungen, ‚The Sun‘ zu einer unverzichtbaren Zeitung und einem Konkurrenten des ‚Daily Mirror‘ zu machen, was zum Aufstieg des britischen Boulevardjournalismus führte.