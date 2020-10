08.10.2020 19:00 Uhr

Pamela Reif zeigt Kinderbilder und trauert um Gefährten

Fitness-Queen Pamela Reif zeigt auf Instagram süße Kinderfotos und trauert um den Hund, der sie durch ihre Kindheit begleitet hat.

Eigentlich kennen wir die Fitness-Bloggerin Pamela Reif fast nur glücklich und sorglos. Auf Instagram strahlt sie in die Kamera, und auch in ihren YouTube-Videos ist sie sogar nach halbstündigen Power-Workouts noch am Lachen. Aber auch bei ihr läuft nicht alles perfekt. In einer bittersüßen Instagram-Story teilt die 24-Jährige nun niedliche Kinderbilder von sich, jedoch aus traurigem Grund.

Pamela stellt uns Caprice vor

Von Pamela gibt es nur wenige Kinderbilder. Allerdings hat sie im Zuge eines ganz besonderen Gastes nun einige alte Bilder rausgekramt und uns präsentiert. Es geht nämlich um die Hundedame Caprice, die schon in Pamelas Kindheit ihr treuer Wegbegleiter war. Gehören tut ihr der Hund allerdings nicht.

Baby-Pamela kaum wiederzuerkennen

Auf den Kinderbildern erkennen wahrscheinlich selbst hartgesottene Fans die fitte Blondine kaum wieder. In welchem Alter sie auf den Bildern ist, verrät Pamela nicht. Mit ihren hüftlangen, dunkelblonden Haaren und dem vollen Pony sieht sie allerdings zum anbeißen knuffig aus. Dabei stiehlt sie Caprice, die auf den Fotos neben ihr sitzt, fast die Show!

Hundedame Caprice hat Demenz

In ihrer Story erzählt Pamela, dass die Hundedame zu Besuch kommt. Mittlerweile ist sie allerdings schon eine Rentnerin und leidet unter Demenz. Unter einem Video, in dem sie die Hündin krault, schreibt sie: „Unsere alte Dame hat mittlerweile Demenz.“, und weiter: „Das ist das erste Mal seit 16 Jahren, dass sie mich nicht erkannt hat.“

Pamela nimmt Abschied

Mit ihren 16 Jahren ist Caprice schon weit über dem Durchschnittsalter, das Hunde erreichen. Die meisten Hunde werden zwischen zehn und 13 Jahre alt. Pamela ist sich dessen bewusst und schreibt zu einem Bild, auf dem sie Caprice voller Liebe anschaut: „Das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich sie sehe und auch das letzte Bild von uns zusammen. Liebe dich, Caprice“. Nach 16 gemeinsamen Jahren ist dieser Abschied für Pamela sicherlich kein leichter. Wir wünschen ihr viel Kraft!

