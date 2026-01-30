Stars Paris Hilton: ‚Gemeinsames Trauma‘ verbindet sie mit Britney Spears

Paris Hilton x Tan-Luxe Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 09:00 Uhr

Die beiden Stars standen in den 2000er-Jahren im Fokus der Öffentlichkeit - das verbinde sie noch heute.

Paris Hilton und Britney Spears verbindet das „Trauma“, das beide in den 2000er-Jahren erlebt haben.

Die Hotelerbin ist seit vielen Jahren mit dem Pop-Superstar befreundet. Nun verriet sie, dass sie sich kürzlich während einer Reise nach Mexiko anlässlich von Britneys Geburtstag getroffen hätten. Dabei sprachen sie über die harten Realitäten eines Lebens im Rampenlicht vor 20 Jahren.

Im Podcast ‚I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario‘ fragte der Moderator Paris, ob sie mit Britney über ihr „gemeinsames Trauma“ gesprochen habe. Die 44-Jährige erwiderte: „Ja. Ich war vor ein paar Wochen anlässlich ihres Geburtstags mit Britney in Mexiko, und wir haben darüber gesprochen, wie grausam und bösartig die Menschen damals waren.“ Britney könne das zu 100 Prozent nachvollziehen. „Es gibt nur sehr wenige Menschen, mit denen man sich auf dieser Ebene verbinden kann – die diese Erfahrung gemacht haben. Es hat uns beide so stark gemacht“, erzählte Paris.

Die Unternehmerin sprach außerdem über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Leben im Rampenlicht zu jener Zeit und gab zu, dass es sich sehr einsam angefühlt habe. „Damals war es Unterhaltung, Frauen fertigzumachen. Es war sehr isolierend. Denn nicht viele Menschen konnten überhaupt verstehen, wie es war, auf diese Weise behandelt zu werden“, enthüllte sie. Traurigerweise habe sich damals niemand daran gestört. „Es war einfach so normalisiert. Es war etwas ganz Normales, das man eben getan hat“, ergänzte Paris.

Heute ist die ehemalige ‚The Simple Life‘-Darstellerin stolz auf die Stärke, die sie damals bewies. „Ich habe das Gefühl, wenn man die 2000er-Jahre überleben kann – alles, was ich durchgemacht habe – dann kann man alles überstehen“, sagte sie.