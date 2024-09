Stars Paris Hilton: Sia musste sie zum neuen Album überreden

Paris Hilton - MTV VMAS 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2024, 08:00 Uhr

Paris Hilton hat verraten, dass Sia sie dazu inspiriert hat, ein weiteres Album aufzunehmen.

Die 43-jährige Prominente veröffentlichte diesen Monat ihre erste Platte seit 18 Jahren, ‚Infinite Icon‘ – den lang erwarteten Nachfolger ihrer Debüt-LP ‚Paris‘ aus dem Jahr 2006. Und sie gab zu, dass sie gezögert hatte, mit dem Projekt überhaupt zu starten, da sie „so beschäftigt“ war. Es brauchte erst einige Überzeugungsarbeit von der 48-jährigen ‚Chandelier‘-Hitmacherin, die an der Platte als ausführende Produzentin mitwirkte.

Paris erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Ich war so mit allem anderen beschäftigt, aber Sia ermutigte mich, darüber nachzudenken, ein weiteres Album zu machen. Ich war mir wirklich nicht sicher, ob ich das könnte, aber sie sagte: ‚Was wäre, wenn ich es mit dir als ausführendem Produzenten schreibe?‘ Wie kann man da nein sagen? Sie fing sofort an, mir tonnenweise Songs zu schicken. Sie hat einfach sofort meine Stimmung verstanden. Ich habe es geliebt, mit ihr zu arbeiten.“

Paris, die mit ihrem Ehemann Carter Reum die Kinder Phoenix (20 Monate) und London (10 Monate) hat, war auch dankbar, dass sie ihre Kinder nicht für lange Tage im Aufnahmestudio zurücklassen musste. Sie sagte: „Das Beste ist, dass ich ein Aufnahmestudio bei mir zu Hause habe. Also hatte ich Phoenix dabei, als ich dieses Album aufgenommen habe. Er liebt es.“ Die ‚Stars Are Blind‘-Hitmacherin ist der Meinung, dass das Album zum „richtigen Zeitpunkt“ kam, um das aktuelle Kapitel in ihrem Leben zu besiegeln. Sie sagte: „Nach meinem Dokumentarfilm ‚This Is Paris‘ und der anschließenden Veröffentlichung meiner Memoiren fühlte es sich richtig an, die Geschichte meines Lebens jetzt mit einem Album zu vervollständigen. Ich habe Musik schon immer geliebt. Ich arbeite seit Jahren auf der ganzen Welt als DJ und mache Musik, aber ich bin so aufgeregt, endlich dieses neue Album zu haben. Ich glaube wirklich, dass ‚Infinite Icon‘ die Leute umhauen wird. Jeder Song ist einfach unglaublich.“