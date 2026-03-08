Stars Paris Jackson kritisiert Nachlassverwalter von Michael Jackson

08.03.2026

Paris Jackson kritisiert Nachlassverwalter von Michael Jackson im neuesten Rechtsstreit.

Paris Jackson hat den Testamentsvollstreckern des Nachlasses ihres verstorbenen Vaters Michael Jackson vorgeworfen, „Ressourcen zu verschwenden“.

Dies ist der jüngste Schritt in ihrem langwierigen Rechtsstreit. Die 27-jährige Sängerin hat ein neues Gerichtsdokument in ihrem Streit mit John Branca und John McClain eingereicht. Darin behauptet sie, deren jüngster Antrag – für den sie die Erstattung von Anwaltskosten verlangen – sei darauf ausgelegt gewesen, „es für Paris so teuer und zeitaufwendig wie möglich zu machen“. Laut ‚People‘-Magazin reagiert Paris mit ihrem neuen Schriftsatz auf einen kürzlich bewilligten sogenannten Anti-SLAPP-Antrag des Nachlasses, der Schutz vor strategischen Klagen gegen öffentliche Beteiligung bieten soll. Sie behauptet jedoch, der Antrag habe „keine Auswirkungen auf den Rechtsstreit gehabt und auch nicht haben können – außer Verzögerungen zu verursachen“.

Im Januar hatten die Testamentsvollstrecker einen zweiten Antrag eingereicht, in dem sie erklärten, Anspruch auf mehr als 115.000 Dollar an Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Anti-SLAPP-Antrag zu haben. In ihrem jüngsten Schriftsatz widerspricht Paris dieser Forderung ausdrücklich und behauptet, McClain und Branca hätten selbst eingeräumt, dass der Antrag lediglich ein „prozeduraler“ Einwand gewesen sei. Seine minimalen Auswirkungen seien vollständig dadurch aufgehoben worden, dass einfach ein inhaltlich nahezu identisches Schriftstück als „Antrag“ statt als „Petition“ eingereicht worden sei. Weiter heißt es, der Anti-SLAPP-Antrag habe „nicht zur Abweisung irgendeines Klagepunkts geführt“, da die von Paris beantragte Entlastung in ihrer Petition zur Aufhebung weiterhin unberührt geblieben sei. Ihre Anwälte schrieben außerdem in den Dokumenten: „Die Testamentsvollstrecker erlaubten zwei derselben Anwaltskanzleien, die zuvor unzulässige Zahlungen erhalten hatten, Paris anzugreifen. […] Für diese eigennützige Arbeit zahlten die Testamentsvollstrecker diesen Kanzleien zusätzliche 115.355,52 Dollar an Anwaltsgebühren und Kosten. Die SLAPP-Klage war eine Verschwendung von Ressourcen, die die Testamentsvollstrecker hätten vermeiden müssen und vermutlich auch hätten vermeiden können.“

Paris hat zuvor bereits „Besorgnis“ darüber geäußert, dass die Testamentsvollstrecker ihre Positionen nutzen könnten, um sich selbst zu „bereichern“. In einem früheren Schriftsatz hieß es: „Paris ist zunehmend besorgt, dass der Nachlass zu einem Instrument für John Branca geworden ist, um sich selbst zu bereichern und zu profilieren, anstatt den Interessen der Begünstigten zu dienen und das Vermächtnis ihres Vaters zu bewahren.“ Paris behauptete, dass die Testamentsvollstrecker allein im Jahr 2021 mehr als 10 Millionen Dollar an Vergütung aus dem Nachlass erhalten hätten – „mehr als doppelt so viel wie jeder Begünstigte aus der Familienzulage erhalten hat“.