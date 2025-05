Stars Patrick Schwarzenegger: Freunde fürs Leben dank ‚The White Lotus‘

Patrick Schwarzenegger - SAG-AFTRA Foundation Conversations 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 14:00 Uhr

Der Darsteller hat in 'The White Lotus' 'Freunde fürs Leben' gefunden.

Patrick Schwarzenegger hat in ‚The White Lotus‘ „Freunde fürs Leben“ gefunden.

Der 31-jährige Schauspieler – der Sohn von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (77) und seiner Ex-Frau Maria Shriver – spielt in der HBO-Hitserie die Rolle des Saxon Ratliff und hat sich mit Schauspielerkollegen wie Aimee Lou Wood und Walton Goggins angefreundet. Der US-Fernsehsendung ‚Extra‘ sagte er: „Es ist toll, Freunde zu haben, Leute, die man ein Leben lang als Freunde bezeichnen kann… Es ist großartig!“

Aimee, die in der dritten Staffel der HBO-Hitserie die Rolle der Chelsea spielt, sprach auch über ihre Nervosität, als sie zum ersten Mal an der Met Gala teilnahm, aber sie beruhigte sich, als sie wusste, dass sie an der Seite von Patrick auftreten würde. Sie sagte: „Ich habe viele Ratschläge von Freunden bekommen. Das ist der stressigste Teil, und wenn man erst einmal drin ist, ist alles gut. Aber ich fand es gar nicht so schlimm, es ist nur so, dass Patrick und ich gerade gesagt haben, wir sind so durstig, diese ganze Pressetour. Ich kann keine zwei Minuten ohne einen Schluck Wasser auskommen, aber es ist nicht so beängstigend, wie ich es mir vorgestellt habe.“ Sie fügte hinzu: „Sobald ich wusste, dass ich im selben Auto wie Patrick fahren konnte, war ich zufrieden.“

Patrick verriet auch, was seinem Vater Arnold Schwarzenegger an der Serie besonders gefiel. „Ich war überrascht, wie sehr er es liebte. Er fand es so lustig. Sein Favorit waren die drei Damen [Michelle Monaghan, Carrie Coon und Leslie Bibb]. Er fand sie so witzig, was ich auch witzig fand, dass er sie für die Besten hielt“, so der Darsteller gegenüber ‚Parade‘.