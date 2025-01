Stars Patti Smith versichert ihre Fans, dass es ihr gut geht

Patti Smith selfie January 2025 Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 09:00 Uhr

Die 78-jährige Sängerin musste bei ihrem letzten Konzert in einem Rollstuhl von der Bühne gefahren werden.

Patti Smith versichert ihre Fans, dass es keinen Grund zur Sorge gebe, nachdem es bei ihrem letzten Konzert einen „kleinen Vorfall“ gegeben hatte.

Die 78-jährige Sängerin musste am Mittwoch (29. Januar) während ihres Konzerts mit dem ‚Southwalk Collective‘ im brasilianischen São Paulo in einem Rollstuhl von der Bühne gefahren werden. Seit dem Vorfall beteuert Smith jedoch, dass sie weder zusammen gebrochen noch in Ohnmacht gefallen sei. Stattdessen führe sie ihre Schwäche auf der Bühne auf die Nachwirkungen einer Migräneattacke zurück. Aktuell gehe es ihr bereits viel besser. Am Donnerstag (30. Januar) veröffentlichte Patti ein Selfie auf Instagram, zu dem sie schrieb: „Hiermit möchte ich euch alle wissen lassen, dass es mir gut geht. In der Presse und in den sozialen Netzwerken wird eine extrem übertriebene Version verbreitet. Mir war etwas schwindelig nach einer Migräne.“

Durch das Schwindelgefühl habe sie die Bühne kurzzeitig verlassen müssen, sei jedoch bereits zehn Minuten später wieder zurück gekommen. Nach einer Performance ihrer Songs ‚Wing‘ und ‚Because the Night‘ habe sie das Publikum zufrieden zurücklassen können. Auch laut Pattis Ärzten gebe es keinen Grund zur Sorge. „Bitte akzeptiert keine andere Geschichte“, appelliert die Musikerin abschließend an ihre Fans. „Mit all dem Unfrieden in der Welt sollte dieser erklärliche Vorfall nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten.“