Film Paul King übernimmt Regie bei Labubu-Film

Paul King - Director - Wonka - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 18:00 Uhr

‚Paddington‘- und ‚Wonka‘-Regisseur Paul King wird einen Film über die beliebten Labubu-Plüschfiguren inszenieren.

King wird auch als Produzent beteiligt sein. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase; ein Drehbuchautor wird derzeit gesucht. Sony hatte sich erst kürzlich die Filmrechte gesichert und arbeitet mit Pop Mart zusammen, dem chinesischen Markeninhaber der Figuren.

Die 2019 in den Massenmarkt eingeführten Labubus wurden ursprünglich vom Hongkonger Künstler Kasing Lung entworfen und über „Blind Box“-Verkäufe populär, bei denen Käufer erst beim Öffnen herausfinden, welches Modell sie erhalten. Diese Strategie erzeugte einen lukrativen Zweitmarkt, auf dem seltene Figuren sechsstellige Preise erzielt haben. Zusätzliche Aufmerksamkeit entstand durch prominente Fans wie BLACKPINK-Star Lisa.

King sprach auch über seine wiederholte Zusammenarbeit mit Hugh Grant. Gegenüber der ‚Radio Times‘ sagte er: „Ich habe es geliebt, mit Hugh an ‚Paddington 2‘ zu arbeiten, und ich würde jeden Tag für den Rest meines Lebens mit ihm drehen.“ Er erklärte außerdem, dass Grants Stimme während der Entwicklung der Oompa-Loompas in seinem Kopf gewesen sei: „Sie waren so bissig und spöttisch – ich hörte ständig Hughs Stimme.“

King arbeitet zudem an einer Fortsetzung von ‚Wonka‘. Zu den frühen Plänen sagte er: „Wir haben etwa einen halben Entwurf und wissen, wohin wir wollen. Ich versuche, etwas internationales Reisen einzubauen.“