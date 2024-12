Musik Paul McCartney: Dieser Beatles-Song berührt ihn besonders

Paul McCartney - FAMOUS - 2018 - Performing at The O2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2024, 11:00 Uhr

Der britische Musiker freut sich über den Erfolg des allerletzten Beatles-Song ‚Now and Then‘ .

Paul McCartney wird „sehr emotional“, wenn er ‚Now and Then‘ performt.

Der 82-jährige Musiker gehörte zusammen mit John Lennon, George Harrison und Ringo Starr – dem einzigen anderen überlebenden Mitglied der Gruppe – zu den Beatles. Nachdem er den mithilfe von KI produzierten Song als „letzte“ offizielle Veröffentlichung der Band herausbrachte, spielt er ihn auf all seinen Tourneen. Allerdings ist die Performance aus emotionaler Sicht gar nicht so einfach für den Briten, da der Song ursprünglich von seinem verstorbenen Bandkollegen John Lennon komponiert wurde.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚Daily Mirror‘ offenbart McCartney: „Es ist wirklich großartig. Wenn man einen neuen Song vorstellt, auch wenn es ein alter Song ist, wie ‚Now and Then‘, ist die erste Reaktion, dass die Leute nicht ganz sicher sind, was das ist oder was man da macht. Aber im Laufe der Konzerte verstehen sie es dann doch. Es spricht sich im Internet herum, wisst ihr. Jetzt ist die Reaktion wirklich stark und für uns ist es toll zu spielen, weil es ein schöner Song ist.“

Der ‚Here Comes the Sun’-Interpret fügt hinzu: „Für mich ist es besonders toll, weil es ein John-Song ist. Und deshalb ist es sehr emotional für mich. Ich liebe es. Ich liebe es, ihn zu spielen, und das Publikum scheint ihn auch zu lieben.“ Der Song ist aus einem Demo entstanden, das Lennon nach der Trennung von den Beatles aufgenommen hatte. Auf dem Track ist auch der Gesang der 1980 verstorbenen Musik-Ikone zu hören.