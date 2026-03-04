Musik Paul McCartney erinnert sich an Frustration über verspätete Aufnahme in Rock’n’Roll Hall of Fame

Paul McCartney - June 2022 - Glastonbury Festival at Worthy Farm, Pilton - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2026, 19:00 Uhr

Sir Paul McCartney war frustriert darüber, dass er nicht wie versprochen in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen wurde.

Die Beatles-Legende (83) behauptet, ihm sei 1995 eine Soloaufnahme in die Rock’n’Roll Hall of Fame zugesichert worden – doch dieses Versprechen sei später stillschweigend vom Rock-Hall-Mitbegründer Jann Wenner fallengelassen worden. McCartney wurde schließlich 1999 als Solokünstler aufgenommen – vier Jahre nachdem Wenner ihm angeblich versichert hatte, er würde bereits im darauffolgenden Jahr geehrt werden, und fünf Jahre nachdem John Lennon in die Hall aufgenommen worden war.

McCartneys Tochter Stella erschien bei der Zeremonie 1999 in einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift „ABOUT F****** TIME!“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Wurde auch Zeit“ – inklusive Kraftausdruck. Die Botschaft kommentierte sie lediglich mit den Worten: „Das spricht für sich.“

In einem Interview aus dem Jahr 2015, das nun von ‚Vanity Fair‘ neu veröffentlicht wurde, gab McCartney zu, dass ihn Wenners gebrochenes Versprechen irritierte – besonders, weil er auf dessen Wunsch hin zugestimmt hatte, Lennon in die Hall of Fame einzuführen. Er erinnerte sich: „Wir hatten eine Sache, die dazu geführt hat, dass ich ihn später nicht besonders mochte. Er fragte mich: ‚Würdest du John in die Rock and Roll Hall of Fame einführen?‘ Und ich sagte: ‚Ja, klar.‘ Dann legte ich auf. Ich dachte: ‚Moment mal, was ist mit mir? Ich bin nicht aufgenommen.'“

McCartney sagte, das Ungleichgewicht in der Darstellung von ihm und Lennon nach Lennons Tod habe zusätzlich zu seiner Frustration beigetragen. Er sagte: „Bei John Lennon und McCartney war es immer so, dass wir gleichberechtigt waren. Aber natürlich wurde John, nachdem er ermordet wurde, zum Märtyrer – zur Buddy-Holly-, zur James-Dean-Figur – wegen dieses schrecklichen Verbrechens. Also begann eine Art Revisionismus. Und Yoko hat dabei sicherlich geholfen. Jann war ein großer Teil davon… Jetzt war John derjenige. Er war es bei den Beatles. Er war die treibende Kraft hinter den Beatles. Er hatte alles gemacht. Ich habe ’nur die Studios gebucht‘. Das stimmte nicht.“