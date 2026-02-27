Stars Paul McCartney wollte ‚peinliche‘ Szenen aus Dokumentation entfernen lassen

Paul McCartney - Man On The Run screening London 2026 - Prime Video BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 19:00 Uhr

Sir Paul McCartney wollte einige „peinliche“ Aufnahmen aus seiner neuen Dokumentation ‚Man on the Run‘ entfernen lassen.

Der Prime-Video-Film begleitet die Reise der Beatles-Legende in den 1970er-Jahren nach der Auflösung der Band. Nachdem er die fertige Version gesehen hatte, zeigte sich McCartney jedoch dankbar, dass Regisseur Morgan Neville seine Bitte ignorierte, einige der „albernen“ Studio-Momente herauszuschneiden.

Im Gespräch mit seiner eigenen Website PaulMcCartney.com sagte er: „Es gibt Teile, die peinlich sind. Ich habe Morgan Neville sogar gefragt, ob wir einige dieser Szenen herausnehmen sollten – zum Beispiel mich, wie ich mit einer roten Nase ‚Mary Had a Little Lamb‘ singe und die Band in albernen Kostümen. Ich dachte, vielleicht brauchen wir das nicht.“ Der Filmemacher war hingegen anderer Meinung und konnte den Musiker schließlich auch überzeugen. „Aber er sagte nein, es funktioniert, und die Höhen und Tiefen lassen das Ende verdienter wirken. Ich glaube, er hat recht.“

Insgesamt sei die Laufbahn der Beatles es eine Erfolgsgeschichte. „Die große Frage nach den Beatles war: Wie macht man danach weiter? Lässt man es einfach bleiben? Oder wenn man es versucht – wie?“ Der Sänger ist sich sicher, es „auf eine ziemlich verrückte Art“ geschafft zu haben, und genau das sei auch das Gute an dem Film: „Er zeigt, wie wir es hinbekommen haben.“

‚Paul McCartney: Man on the Run‘ enthält seltenes privates Filmmaterial, und der Musiker gab zu, dass es besonders „wunderschön“ gewesen sei, seine verstorbene Ehefrau Linda erneut auf der Leinwand zu sehen. Auf die Frage nach seinen Eindrücken sagte der 83-jährige Sänger: „Es ist verrückt – wie eine Phase meines Lebens, die vor meinen Augen vorbeizieht. Es ist wunderbar, weil es voller unterschiedlicher Emotionen und Facetten ist. Einer der wichtigsten Punkte für mich ist, so viel von Linda zu sehen, was für mich und die Kinder großartig ist.“