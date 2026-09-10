Film Paul Walkers Bruder wird am letzten ‚Fast and Furious‘-Film nicht beteiligt sein

Paul Walker - Famous - Fast and Furious 6 premiere - London - May 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 18:00 Uhr

Paul Walkers Bruder Cody Walker möchte nicht noch einmal als Double für den verstorbenen Schauspieler einspringen, falls dessen Figur Brian O’Conner im letzten ‚Fast and Furious‘-Film zurückkehrt.

Stattdessen hält er es für sinnvoller, moderne Technik einzusetzen. Paul Walker kam 2013 während einer Drehpause von ‚Furious 7‘ bei einem Autounfall ums Leben. Seine jüngeren Brüder Cody und Caleb halfen damals dabei, den Film fertigzustellen, indem sie bei einigen Szenen als Doubles einsprangen. Brian erhielt am Ende des Films einen emotionalen Abschied, wurde innerhalb der Geschichte jedoch nicht getötet.

Vin Diesel hat inzwischen mehrfach angedeutet, Brian für den elften und letzten Teil der Reihe zurückbringen zu wollen. Cody Walker erklärte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ jedoch, dass er selbst daran nicht beteiligt sein wolle. Für ihn komme es vor allem darauf an, was Pauls Tochter Meadow Walker wünsche. „Meine Haltung ist: Es kommt darauf an, was Meadow sehen möchte. Es ist ihr Vater“, sagte er. Cody betonte zudem, dass ihm der bisherige Abschied der Figur gefalle. „Ich liebe die Art und Weise, wie seine Figur die Reihe verlassen hat“, sagte er. Brian sei innerhalb der Filmwelt weiterhin am Leben und ziehe seine Kinder groß, was er für eine schöne Lösung halte.

Sollte sich die Familie dennoch für eine Rückkehr entscheiden, seien Cody und Caleb seiner Ansicht nach nicht mehr notwendig. KI und digitale Effekte seien heute wesentlich weiter entwickelt als 2014. Zudem gebe es große Mengen unveröffentlichten Filmmaterials aus früheren ‚Fast‘-Produktionen, auf das die Filmemacher zurückgreifen könnten.

Trotz seiner Zurückhaltung lobte Cody Vin Diesels Engagement für das Franchise. Der Schauspieler nehme die Verantwortung für das Finale sehr ernst und stehe unter enormem Druck. „Auf Vins Schultern lastet ein Berg“, erklärte Cody. Diesel wolle den letzten Film so gut wie möglich machen und wisse, welche Erwartungen mit dem Abschluss der Reihe verbunden seien.

Cody war auch anwesend, als Diesel im vergangenen Jahr beim Fuel Fest seine Bedingungen für das Finale öffentlich machte. Das Studio habe ihn nach eigenen Angaben darum gebeten, den letzten ‚Fast Furious‘-Film bis April 2027 fertigzustellen. Diesel habe daraufhin drei Bedingungen genannt: Die Reihe müsse nach Los Angeles zurückkehren, sich wieder stärker auf Autokultur und Straßenrennen konzentrieren und Dom und Brian O’Conner erneut zusammenbringen. „Genau das werdet ihr im Finale bekommen“, versprach Diesel damals dem Publikum.

2018 hatten Cody und Caleb Walker noch erklärt, dass sie sich eine erneute Beteiligung vorstellen könnten. Caleb hoffte damals auf einen kleinen Cameo-Auftritt, bei dem Pauls Figur möglicherweise noch einmal „den Tag rettet“. Cody hatte schon zu diesem Zeitpunkt betont, dass eine solche Rückkehr nur funktionieren könne, wenn sie sehr sorgfältig und geschmackvoll umgesetzt werde.