Film ‚Peaky Blinders‘-Film: Ist Kate Phillips mit dabei?

Kate Phillips - June 2022 - The Car Man - Royal Albert Hal - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin äußert sich zu ihrer Beteiligung an dem mit Spannung erwarteten Netflix-Streifen.

Kate Phillips wird nicht im ‚Peaky Blinders‘-Film mitspielen.

Die Schauspielerin war in den letzten drei Staffeln der BBC-Dramaserie als Linda Shelby zu sehen. ‚Peaky Blinders‘ spielt im England der 1920er bis 1930er Jahre und dreht sich um eine Gang in Birmingham, die unter der Führung von Thomas Shelby (Cillian Murphy) steht.

Auf Kate Phillips müssen die Fans allerdings im kommenden Film ‚The Immortal Man‘ verzichten. Der Streifen soll gegen Ende des Jahres bei Netflix erscheinen. Im Gespräch mit ‚Radio Times‘ enthüllt die Schauspielerin: „Ich bin nicht [dabei]. Es gab Diskussionen und dann hat es nicht geklappt.“

Die 35-Jährige betont: „Es war so eine tolle Serie, an der ich beteiligt war, und [Schöpfer] Steven Knight hat immer noch Ideen für das Leben und die Zukunft von ‚Peaky Blinders‘. Es ist immer schön, sich mit seinen Hoffnungen und Träumen für die Serie zu beschäftigen. Aber das Leben eines Schauspielers besteht darin, dass man immer auf die Visionen anderer angewiesen ist, und manchmal ist es wirklich ein Abwarten-und-Schauen-Spiel.“

Ende 2024 veröffentlichte Netflix auf X professionelle Fotos von Murphy am Set, die ihn in seiner Rolle und an der Seite von Knight zeigten. Daneben hieß es: „Im Auftrag der Peaky Blinders… Tommy Shelby ist zurück. Cillian Murphy und Steven Knight sind am Set wiedervereint, da die Produktion des kommenden Netflix-Films offiziell beginnt.“

Tom Harper führt Regie bei dem kommenden Spin-Off. ‚Saltburn‘-Star Barry Keoghan wird in einer unbekannten Rolle auftreten. Auch ‚Dune‘-Darstellerin Rebecca Ferguson ist Teil der Besetzung.