Stars Perrie Edwards‘ Hochzeit im Chaos

Perrie Edwards at The National Lottery's Big Bash - Getty - London - December - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 15:34 Uhr

Perrie Edwards‘ Hochzeit ist ins Chaos gestürzt, nachdem sie zwar einen Veranstaltungsort gebucht hat, dann aber erkannte, dass sie diesen „hasst“.

Der ehemalige Little-Mix-Star ist mit Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain verlobt, und das Paar erwartet derzeit sein zweites Kind. Nun hat Perrie enthüllt, dass sie ihre große Feier für 2026 geplant hatten, das Datum jedoch ins Wanken geraten sei, nachdem sie ihre Meinung über den Veranstaltungsort geändert habe.

„Wir hatten es geplant, und ich habe für nächstes Jahr einen Veranstaltungsort gebucht. Ich habe ihn im März besichtigt, noch einmal im Juni, und ich habe ihn gehasst“, sagte sie im Gespräch mit dem Magazin ‚Glamour‘. „Also sind wir jetzt alle ein bisschen in Panik. Meine Mam ist gestresst. Wir alle sind gestresst.“ Der Grund: Sie will nach wie vor heiraten, weiß jetzt aber nicht, wo. „Ich habe nicht einmal die Save-the-Dates verschickt. Aber ich will wirklich bald heiraten. Ich kann es kaum erwarten zu heiraten.“

In dem Interview sprach Perrie auch über ihre Beziehung zu Alex und lobte ihn als große Stütze, nachdem sie zwei Babys verloren hatten. Sie sagte: „Wir haben großes Glück, einander zu haben. Wir lieben uns so sehr. Er hat sich so viele Sorgen um mich gemacht, und ich glaube, er spürte die fehlende Kontrolle, als ob er wirklich nichts tun könnte.“ Aber einfach nur da zu sein und an ihrer Seite zu bleiben, habe alles viel besser gemacht. „Ich habe ihn immer wieder gefragt: ‚Geht es dir gut?‘ Und er meinte: ‚Es geht nicht um mich.‘ Und ich so: ‚Doch, tut es.‘ Wir haben beide ein Baby verloren. Wir haben das beide durchgemacht.“