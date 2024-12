Stars Perrie Edwards: Weihnachten ist magischer mit Kindern

Perrie Edwards - December 2024 - Capital's Jingle Bell Ball - O2 Arena - London -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.12.2024, 10:00 Uhr

Perrie Edwards findet Weihnachten als Elternteil „magischer“.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin war schon immer „besessen“ von der Weihnachtszeit, aber jetzt genießt sie nichts mehr, als zu sehen, wie aufgeregt der dreijährige Axel, den sie mit ihrem Verlobten Alex Oxlade-Chamberlain hat, über die Feiertage wirde.

Auf die Frage, wie sich Weihnachten für sie verändert habe, seit sie ihren Sohn bekommen hat, sagte sie gegenüber ‚BANG Showbiz‘: „Ich habe das Gefühl, dass ich schon immer davon besessen war, aber jetzt ist es mehr denn je magisch. Er ist einfach so aufgeregt und ich liebe es, ihm dabei zuzusehen, wie er aufgeregt wird. Also erlebe ich das durch ihn. Ich liebe es einfach, es ist so schön.“ In diesem Jahr plant Perrie eine recht einfache Feier. Sie fügte hinzu: „Einfach zu Hause mit der Familie bleiben, schöne gemütliche Atmosphäre, Abendessen kochen.“

Die ‚You Go Your Way‘-Hitmacherin lobte auch ihre ehemalige Bandkollegin Leigh-Anne Pinnock für ihre Rolle in ‚Boxing Day‘, gab aber zu, dass ihr Lieblingsweihnachtsfilm immer ‚The Holiday‘ sein werde. Sie sagte: „Zunächst einmal hat meine Leigh-Leigh es geschafft in ‚Boxing Day‘, zum ersten Mal auch als Schauspielerin, aber ich liebe ‚The Holiday‘. Wenn ich für Weihnachten bereit bin, schalte ich den an.“