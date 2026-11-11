Musik PETA fordert Namensänderung: Rockband soll sich eine Woche lang ‚Free The Elephant‘ nennen

Cage The Elephant at iHeartRadio ALTer EGO presented by Capitol One - Getty - January 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 11:00 Uhr

PETA fordert eine Namensänderung: Diese Rockband soll sich eine Woche lang 'Free The Elephant' nennen.

Die Tierschutzorganisation PETA hat eine ungewöhnliche Bitte an die US-Rockband Cage The Elephant gerichtet: Die Musiker sollen ihren Namen vorübergehend ändern, um auf das Leid von Elefanten in Zirkussen aufmerksam zu machen.

Konkret schlägt die Organisation vor, dass die Grammy-Gewinner für eine Woche unter dem Namen ‚Free The Elephant‘ auftreten, zumindest in ihren sozialen Netzwerken. Der Zeitpunkt für die Aktion ist bewusst gewählt. Cage The Elephant steht am Sonntag (15. November) bei der Halbzeitshow des NFL-Spiels zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions in München auf der Bühne. PETA möchte die internationale Aufmerksamkeit rund um das Sportereignis nutzen, um auf das Schicksal einer Elefantendame namens Okha aufmerksam zu machen.

In einer Pressemitteilung erklärte die Organisation, sie wolle die Band zu einer zeitlich begrenzten, aber möglicherweise wirkungsvollen Namensänderung bewegen. Damit solle die Geschichte der 56 Jahre alten Elefantin bekannter werden. Okha habe einen Großteil ihres Lebens unter Zwang in Zirkussen verbringen müssen. PETA fordert, das Tier in einem geeigneten Schutzgebiet unterzubringen, in dem es seinen Lebensabend verbringen kann. Nach Angaben der Tierschützer wurde Okha bereits als Elefantenbaby in Indien von ihrer Familie und ihrem natürlichen Lebensraum getrennt. Derzeit werde sie gemeinsam mit einem Schausteller namens Brian Franzen in einem Anhänger von Ort zu Ort transportiert. PETA erhebt auch schwere Vorwürfe gegen den Mann. Er sei in der Vergangenheit wegen eines schweren Falls von Tierquälerei angeklagt worden. Außerdem soll er dabei gefilmt worden sein, wie er einen Elefanten mit einem sogenannten Bullhook, einem speziellen Hakenstock, zog und schlug. Franzen hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Auch Okhas Gesundheitszustand bereitet der Organisation nach eigenen Angaben große Sorgen. Das Tier sei inzwischen krankhaft übergewichtig und habe Schwierigkeiten, sich hinzulegen, wieder aufzustehen oder sich überhaupt fortzubewegen. Seit 2022 werde die Elefantin zudem isoliert gehalten.

In einem Brief an die Musiker appellierte PETA: „Okha bekommt einfach keine Ruhe. Wir sind sicher, dass auch ihr der Meinung seid, dass sie ihre verbleibenden Jahre in Frieden, mit Fürsorge, Würde und Respekt verbringen sollte.“ Eine vorübergehende Abwandlung ihres Bandnamens könne dabei helfen, dem Ende der Tierquälerei in Zirkussen näherzukommen. Eine Reaktion von Cage The Elephant steht bislang aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass PETA mit ungewöhnlichen Namensvorschlägen auf Tierschutzthemen aufmerksam macht. So forderte die Organisation Nintendo bereits dazu auf, das Design der Kuh in ‚Mario Kart World‘ zu verändern, weil dieses ihrer Ansicht nach Tierquälerei verharmlose. Auch Led-Zeppelin-Legende Robert Plant sollte zeitweise unter dem Namen Robert Plant Wool auftreten. Damit wollte PETA für Alternativen zu Schafwolle werben. Cage The Elephant hat unterdessen andere Neuigkeiten für die Fans: Erst vergangene Woche kündigte die Band ihr neues Album ‚Dying In Reverse‘ an. Die Platte soll am 5. Februar erscheinen.