Film Peter Dinklage: Er wird Teil von ‚Roofman‘

Peter Dinklage - June 2023 - Avalon - Transformers Rise of the Beasts Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 11:00 Uhr

Peter Dinklage hat sich der Besetzung von ‚Roofman‘ angeschlossen.

Der 55-jährige Schauspieler hat dafür unterschrieben, an der Seite von Channing Tatum und Kirsten Dunst in dem neuen True-Crime-Film mitzuspielen. Der Streifen basiert auf der Geschichte des Räubers Jeffrey Manchester, der nachts über die Dächer von über 60 McDonald‘s-Restaurants einbrach. Er blieb in den Restaurants, bis das Personal morgens zur Arbeit kam, und trieb sie in die Tiefkühltruhen, während er die Kassen leerte. Manchester wurde als ‚Rooftop Robber‘ oder ‚Roofman‘ bekannt, aber er war bekannt für sein sanftes Auftreten und nur selten gewalttätig.

Im Jahr 2000 wurde er verurteilt und kam ins Gefängnis, brach aber aus dem Gefängnis aus. Manchester war monatelang auf der Flucht und versteckte sich in einem Toys ‚R Us- und Circuit City-Laden in North Carolina. Um zu überleben, aß er Babynahrung und schaffte es, Sport zu treiben, indem er mit dem Fahrrad durch den Laden fuhr. Er wurde jedoch schließlich wieder gefangen genommen und zurück ins Gefängnis geschickt, nachdem seine Fingerabdrücke auf einer DVD des Films ‚Catch Me If You Can‘ mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks in den Hauptrollen entdeckt wurden.

Die ‚Civil War‘-Darstellerin Dunst soll in dem Film über Manchester eine Mitarbeiterin von Toys ‚R Us darstellen, in die sich Manchester verliebt, während er sie heimlich beobachtet. Sie findet ihn liebenswert und erfährt schließlich von seiner schockierenden Hintergrundgeschichte. Trotzdem will sich die zweifache Mutter immer noch um ihn kümmern. Derek Cianfrance führt Regie bei dem Streifen und tritt damit zum ersten Mal seit ‚The Light Between Oceans‘ von 2016 hinter die Kamera. Er hat auch das Drehbuch zusammen mit Kirt Gunn geschrieben.

Erst kürzlich verriet Dinklage, dass er es liebte, die Chance zu haben, einen Bösewicht zu spielen, nachdem er dem Antagonisten Scourge im Film ‚Transformers: Rise of the Beasts‘ aus dem Jahr 2023 seine Stimme lieh. In einem Interview mit ‚Screen Rant‘ sagte der ‚Game of Thrones‘-Darsteller: „Es macht eine Menge Spaß. Meiner Erfahrung nach sind Bösewichte der größte Spaß, den man im Kino haben kann, weil es ihnen egal ist. Und es sind Filme, also ist es sicher.“