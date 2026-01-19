Film Peter Jackson: Regisseur würde heute zögern, ‚Herr der Ringe‘ noch einmal zu drehen

Elijah Wood in Lord Of The Rings The Two Towers - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 18:04 Uhr

Sir Peter Jackson hat eingeräumt, dass er heute vermutlich nicht mehr den Mut hätte, ‚Der Herr der Ringe‘ in derselben Form zu realisieren.

Der 64-jährige Regisseur verantwortete sowohl die legendäre Fantasy-Trilogie als auch die späteren ‚Hobbit‘-Filme, blickt jedoch mit einer Mischung aus Stolz und Ehrfurcht auf das Mammutprojekt zurück.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ sagte Jackson rückblickend: „Was zum Teufel haben wir uns dabei gedacht? Ich würde heute ehrlich gesagt zögern, überhaupt darüber nachzudenken, so etwas noch einmal zu machen.“ Die schiere Größe der Produktion sei aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. „Es ist fast überwältigend, daran zurückzudenken. Ich war jünger, wir waren alle jünger, enthusiastisch und naiv.“ Trotzdem machte Jackson deutlich, dass er den Filmen nicht nachtrauert. „Ich vermisse diese Zeit nicht“, erklärte er. „Es hat keinen Sinn, sie zu vermissen. Sie kam, sie ging, und das Leben ging weiter. Ich habe seitdem viele andere Dinge gemacht. Aber ich bin definitiv stolz auf diese Filme.“

Seine langjährige Weggefährtin Philippa Boyens, die gemeinsam mit Jackson die Drehbücher schrieb, pflichtete ihm bei. „Ich dachte damals, ich hätte vielleicht drei Monate Arbeit“, erinnerte sie sich. „Aber es gab Momente, die Peter sofort gesehen hat, weil sein Gehirn einfach so funktioniert – etwa Gandalf, der über den Abgrund dem Balrog entgegentritt.“

Jackson und Boyens kehren dennoch ins Mittelerde-Universum zurück – allerdings in anderer Funktion. Beide sind als Produzenten an ‚The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘ beteiligt, der im Dezember 2027 erscheinen soll. Regie führt Andy Serkis, der erneut Gollum verkörpert. Auch über mögliche Rückkehrer aus der Originalbesetzung wird spekuliert. Ian McKellen deutete bereits an, dass Gandalf und Frodo Teil der Geschichte sein könnten. Elijah Wood reagierte darauf vielsagend: „Ich kann weder bestätigen noch dementieren. Aber ein Zauberer ist vertrauenswürdig.“ Gleichzeitig betonte er seine Begeisterung: „Es fühlt sich an wie ein kreativer ‚Die Band kommt wieder zusammen‘-Moment.“