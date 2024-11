Stars Peter Klein: Er teilt nach Scheidung gegen Ex Iris aus

Peter Klein - Yvonne Woelke - Mai 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2024, 14:00 Uhr

Das Drama um Peter und Iris Klein geht weiter.

Obwohl das Ex-Paar nun seit wenigen Tage geschieden ist, lässt es trotzdem nicht voneinander ab – zumindest was die Seitenhiebe angeht. Schon der Post auf Instagram, mit dem Peter die Scheidung verkündete, war ziemlich fröhlich. Jetzt teilte er erneut gegen Iris aus.

„Manchmal komme ich mir vor wie im Mittelalter bei der Hexenverfolgung, wo unbescholtene Menschen ohne den Nachweis der Richtigkeit beschuldigt, verfolgt und letztendlich ermordet wurden“, sagt Peter Klein. Dieser Satz stammt aus einem langen Statement, das Peter in Video-Form bei Instagram teilte. Darin beschwert er sich auch darüber, dass Iris sich in der Opferrolle einfach zu wohl fühle und nun alle Schuld ihm und Yvonne Woelke in die Schuhe schieben wolle, der Schauspielerin, wegen der ihre Ehe zerbrach und mit der Peter nun offiziell zusammen ist. Yvonne und Peter lernten sich als Dschungelcamp-Begleiter in Australien kennen und Peter verliebte sich, sie eigenen Angaben nach zunächst aber nicht. Bis zur Trennung und schließlich Scheidung von Iris und Peter, waren die beiden nicht offiziell ein Paar.

Außerdem ist Geld ein Streitpunkt, da Iris Peter noch immer 100.000 Euro schulde, die sie nun in Raten abbezahlen würde. Für Peter unverständliche Rahmenbedingungen, weil Iris „nachweislich fast eine halbe Million Euro zur Seite gebracht hatte, von denen 400.000 Euro gemeinsames Vermögen waren“.