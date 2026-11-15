Stars The Edge bestätigt Idee für ‚Buddy – Der Weihnachtself 2‘: Fortsetzung entstand im Traum

The Edge - U2 The Joshua Tree Tour 2019 Seoul - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2026, 13:00 Uhr

The Edge bestätigt seine Idee für 'Buddy – Der Weihnachtself 2'.

Eine Fortsetzung des Weihnachtsfilms ‚Buddy – Der Weihnachtself‘ könnte eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte haben: U2-Gitarrist The Edge hatte die Idee zu einem zweiten Teil nach eigenen Angaben im Schlaf.

Sogar ein Konzept für die mögliche Fortsetzung schrieb der Musiker nieder. Ein vollständiges Drehbuch sei daraus allerdings nicht geworden. Für Aufsehen sorgte zunächst Schauspieler Andy Richter, der 2003 einen kurzen Auftritt in der Weihnachtskomödie hatte und am Buch ‚Elf Unwrapped: Behind the Scenes of a Modern Christmas Classic‘ mitgeschrieben hat. Er berichtete Anfang der Woche, dass The Edge die Produzentin Shauna Robertson wegen einer möglichen Fortsetzung kontaktiert habe. Nun hat sich der U2-Musiker selbst zu der Geschichte geäußert. Im Gespräch mit Anthony Mason in der Sendung ‚Alchemy‘ stellte er zunächst klar, dass er keineswegs ein fertiges Drehbuch verfasst habe. „Es ist eine Unverschämtheit, zu behaupten, ich hätte ein Drehbuch geschrieben. Ich habe ein Konzept verfasst – das ist etwas anderes –, und zwar zu meinem eigenen Vergnügen“, erklärte er.

Der Gitarrist verriet außerdem, dass ihm solche Einfälle gelegentlich im Schlaf kämen. Bereits drei- oder viermal sei er morgens aufgewacht und habe plötzlich die komplette Handlung eines Films im Kopf gehabt. „Eines Morgens bin ich mit dieser Idee für eine Fortsetzung von ‚Buddy – Der Weihnachtself‘ aufgewacht. Ich liebe diesen Film“, schwärmte er. Seine Vorstellung hielt The Edge schriftlich fest und sprach anschließend mit einem befreundeten Filmproduzenten darüber. Dabei sei ihm durchaus bewusst gewesen, dass eine Umsetzung eher unwahrscheinlich sei. Schließlich wäre Will Ferrell, der im Originalfilm die Hauptrolle des Weihnachtshelfers Buddy spielte, für das Konzept unverzichtbar gewesen. „Ich sagte ihm: Natürlich ist Will Ferrell entscheidend für diese Idee. Wahrscheinlich wird daraus ohnehin nichts“, erinnerte sich der Musiker. Er habe den Einfall nur mit wenigen Menschen geteilt und die Angelegenheit selbst nicht besonders ernst genommen. Dass die Geschichte nun in den Schlagzeilen gelandet sei, habe ihn deshalb überrascht. Auf die Frage, ob sich inzwischen jemand wegen des Projekts bei ihm gemeldet habe, antwortete er scherzhaft: „Ich muss erst einmal meinen Agenten fragen.“

Richter hatte zuvor eine etwas andere Version der Geschichte erzählt. Seinen Angaben zufolge sei Robertson mit der Nachricht kontaktiert worden, The Edge habe eine Fortsetzung bereits vollständig geschrieben und wolle mit ihr darüber sprechen. Das Ganze sei schließlich im Sande verlaufen. Eine Rückkehr von Will Ferrell ist ohnehin unwahrscheinlich. Der Schauspieler hatte ein Angebot über 29 Millionen Dollar für einen zweiten Teil ausgeschlagen. Der erste Film spielte weltweit rund 228,9 Millionen Dollar ein und war mit einem Budget von 33 Millionen Dollar produziert worden. 2021 erklärte Ferrell gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, er hätte den Film nicht mit ehrlicher Überzeugung bewerben können. „Ich hätte den Film aus einer ehrlichen Haltung heraus promoten müssen. Das hätte bedeutet, zu sagen: ‚Nein, er ist nicht gut. Ich habe nur so viel Geld nicht ausschlagen können.'“ Weil er sich mit dieser Aussage nicht hätte identifizieren können, habe er letztlich auf die Fortsetzung verzichtet.