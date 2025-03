Film Phoebe Dynevor: Rolle in ‚Pendulum‘

Phoebe Dynevor - February 2024 - Famous - BAFTA Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 09:00 Uhr

Phoebe Dynevor wird an der Seite von Joseph Gordon-Levitt in dem neuen Film ‚Pendulum‘ spielen.

Der Film, der von Darren Aronofsky produziert und von ‚Black Swan‘-Autor Mark Heyman inszeniert wird, ist ein „erschreckender neuer Genre-Film“, so ‚Deadline‘. Die ‚Bridgerton‘-Darstellerin Dynevor und Gordon-Levitt werden das junge Paar Abigail und Patrick spielen, das sich nach einem traumatischen Ereignis in einen Rückzugsort in New Mexico begibt. Die Dinge entwickeln sich jedoch zum Schlechten, als Abigail in den Bann des Leiters des New-Age-Retreats gerät.

Der Film ist einer von vielen kommenden Filmen für Dynevor, die noch in diesem Jahr in dem Thriller ‚Beneath the Storm‘ zu sehen sein wird. Zudem wird sie an der Seite von Diane Lane in dem Thriller ‚Anniversary‘ spielen. Darüber hinaus hat Phoebe vor kurzem die Dreharbeiten zu einem weiteren Thriller, ‚Famous‘, abgeschlossen, in dem sie an der Seite von Zac Efron zu sehen sein wird, und sie hat sich der Besetzung von M. Night Shyamal’s nächstem Film an der Seite von Jake Gyllenhaal angeschlossen.