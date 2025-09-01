Stars Pierce Brosnan: Er bereut es, nach ‚James Bond‘ das Theater aufgegeben zu haben

Pierce Brosnan - August 2025 - Famous - The Thursday Murder Club UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 18:36 Uhr

Pierce Brosnan bereut es, dem Theater den Rücken gekehrt zu haben, nachdem er die Rolle des James Bond übernommen hatte.

Der 72-jährige Schauspieler begann seine Karriere auf der Bühne, bevor er in den 1980er-Jahren eine Rolle in der TV-Serie ‚Remington Steele‘ bekam und Mitte der 1990er-Jahre als 007 verpflichtet wurde. Brosnan hat nun enthüllt, dass er sich im Nachhinein wünsche, er wäre nach seiner prägenden Zeit als Superspion wie sein Nachfolger Daniel Craig zu seinen Theaterwurzeln zurückgekehrt.

Brosnan sagte der Zeitung ‚The Guardian‘: „[Mein Schauspiellehrer Christopher Fettes] wollte, dass ich obskure Stücke aus dem 19. Jahrhundert spiele, aber mein Traum waren immer Filme … Ich war beeindruckt, dass Daniel den Mut hatte, zurückzugehen. Ich dachte: ‚Warum zum Teufel habe ich das nicht getan?‘ Man muss es wirklich wollen, und ich wollte es nicht.“ Er fügte hinzu: „Es ist essenziell, auch außerhalb von Bond kreativ zu sein.“

Craig – der die Rolle von Brosnan übernahm – arbeitete während seiner Pausen von den 007-Filmen weiterhin im Theater, unter anderem am Broadway in Produktionen wie ‚A Steady Rain‘ (2009), Harold Pinters ‚Betrayal‘ (2013) und einer Off-Broadway-Version von ‚Othello‘ (2016). Nach der Veröffentlichung seines letzten Bond-Films ‚Keine Zeit zu sterben‘ im Jahr 2021 kehrte Craig 2022 erneut auf die Bühne zurück, um die Hauptrolle in einer Shakespeare-Produktion von ‚Macbeth‘ zu spielen.

Brosnans erste große Schauspielrolle nach der Schauspielschule war 1977 die Londoner Premiere von Tennessee Williams‘ ‚The Red Devil Battery Sign‘, nachdem er zunächst als Zweitbesetzung eingestellt und dann vom Dramatiker selbst in die Hauptrolle befördert worden war – und der Schauspieler enthüllte, dass Williams ihm nach der Premiere eine besondere Nachricht schickte. Er sagte dem ‚Guardian‘: „Am Premierenabend schickte er mir ein Telegramm: ‚Gott sei Dank für dich, mein lieber Junge. Alles Liebe, Tennessee Williams‘.“